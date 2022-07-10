快訊／安倍最後站台為他助選　奈良選區候選人佐藤啟連任成功

▲奈良選區佐藤啟目睹事發情況，在安倍旁哭說：「都是我害的、都是我害的」，今連任成功。（圖／翻攝自推特／@sato_kei_nara）
中央社
日本第26屆參議院選舉今晚舉行開票作業，日本前首相安倍晉三8日在奈良市為自民黨籍候選人佐藤啟助選時遭人槍擊身亡，今晚開票結果，佐藤連任成功。
日本每日新聞報導，參議院選舉奈良選區改選席次一席，今晚開票結果，當了6年參議院的43歲的佐藤連任。
今晚在開票時，佐藤與其選舉事務所部分幹部一起觀看開票結果，沒讓一般民眾進入事務所。在得知當選後，他召開記者會談今後的抱負，但沒像大多數當選人一樣高喊三聲萬歲或接受贈花束。
▲安倍最後站台為他助選，奈良選區候選人佐藤啟連任成功。（圖／路透，下同）
本月8日安倍為了幫佐藤助選，在奈良市進行街頭演講時遭人持槍槍擊送醫急救不治。佐藤親眼目睹事發情況，在流血倒地的安倍身旁哭著說：「都是我害的、都是我害的」。昨天是選戰最後一天，佐藤取消街頭選戰活動，只私下拜訪支持者。
曾擔任經濟產業政務官的佐藤的政見是「經濟再生」，要日本經濟從COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情當中復甦，獲得保守派等的支持，支持者包括學生、經營者等。
総務省出身、国際経験豊かな街づくりの専門家佐藤けい候補の応援に奈良に来ました。生駒駅前と西大寺駅前で支持を訴えました。— 安倍晋三 (@AbeShinzo) June 28, 2022
暑いけど頑張ります。
佐藤けいに力を❗️ pic.twitter.com/Q6FVMkiqcI
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