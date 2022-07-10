　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

快訊／安倍最後站台為他助選　奈良選區候選人佐藤啟連任成功

▲▼ 。（圖／@sato_kei_nara）

▲奈良選區佐藤啟目睹事發情況，在安倍旁哭說：「都是我害的、都是我害的」，今連任成功。（圖／翻攝自推特／@sato_kei_nara）

中央社

日本第26屆參議院選舉今晚舉行開票作業，日本前首相安倍晉三8日在奈良市為自民黨籍候選人佐藤啟助選時遭人槍擊身亡，今晚開票結果，佐藤連任成功。

日本每日新聞報導，參議院選舉奈良選區改選席次一席，今晚開票結果，當了6年參議院的43歲的佐藤連任。

今晚在開票時，佐藤與其選舉事務所部分幹部一起觀看開票結果，沒讓一般民眾進入事務所。在得知當選後，他召開記者會談今後的抱負，但沒像大多數當選人一樣高喊三聲萬歲或接受贈花束。

▲▼安倍最後站台為他助選，奈良選區候選人佐藤啟連任成功。（圖／路透）

▲安倍最後站台為他助選，奈良選區候選人佐藤啟連任成功。（圖／路透，下同）

本月8日安倍為了幫佐藤助選，在奈良市進行街頭演講時遭人持槍槍擊送醫急救不治。佐藤親眼目睹事發情況，在流血倒地的安倍身旁哭著說：「都是我害的、都是我害的」。昨天是選戰最後一天，佐藤取消街頭選戰活動，只私下拜訪支持者。

▲▼安倍最後站台為他助選，奈良選區候選人佐藤啟連任成功。（圖／路透）

曾擔任經濟產業政務官的佐藤的政見是「經濟再生」，要日本經濟從COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情當中復甦，獲得保守派等的支持，支持者包括學生、經營者等。


►穿了會上癮的內衣超甜價！「冰礦涼感」太適合夏天了

ET快訊
陳時中選北市！蔣萬安批：中華民國史上第一個落跑指揮官
陳時中「扛責任參選」首度開砲：台北的發展已停滯太久
樂天桃猿封王「多重優惠一次看」　全家祭出買一送一
象魔力感性告別：很榮幸為兄弟打球
吃小火鍋一半「天降甘霖」　一抬頭崩潰了
14歲二女兒宣告成年後「一定隆鼻」　小S氣哭了！
下半月「4生肖」偏財運強！一路旺到鬼門關
快訊／哈根達斯「香草冰淇淋」再驗出禁用農藥　香港喊停售

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／安倍最後站台為他助選　奈良選區候選人佐藤啟連任成功

日本參議院選舉　出口民調：執政聯盟可拿過半席次

一開槍全衝向嫌犯！美專業保鑣揭3維安疏漏　「這狀況」是最大失誤

被指稱「刺殺安倍」罪魁禍首！　統一教受訪喊冤：兇嫌母並非信徒

俄羅斯增派大批軍力　白俄將軍「看不下去」寫公開信：破壞主權

南非大規模槍擊至少15死　槍手闖酒吧隨機掃射多人命危

恐怖「噬腦蟲」入侵！他疑在湖中游泳後感染　垂死搶救中

安倍輔選喪命！日本參院選舉投票率上升　估可催出自民黨同情票

山上徹也痛恨！統一教「集體配婚」　多名日女飛南韓嫁給陌生男

候選人爆醜聞…安倍改去奈良遇死劫！　老翁恐嚇「下個是你」遭逮

小S開黃腔...具俊曄笑罵：神經病！　陶晶瑩也想摸「歐巴胸部」被阻止XD

男高生闖管制區馬陵溫泉　卡深潭亡！爸喊告同行友

羅志祥「王者歸來！」　小巨蛋從觀眾席登場

羅志祥超寵粉觀眾席互動　跟歌迷抬槓「竟是第一次來看」

安倍遺體抵達東京家中　8小時車程愛妻相伴

騎士等紅燈被車輪輾腳　阿伯頻道歉卻忘移開XD

「邱澤帥嗎」許瑋甯1字甜讚老公！　劉品言合體「彪哥」不敢露：怕得到冰塊

汪！惡霸犬跟媽媽吵架　哼一聲生氣氣掉頭離開

迷路柴犬隨機跳車躲雨　車主愣：X小...好可愛

短裙妹「起床氣」突開車門　重擊騎士後竟裝沒事走人

快訊／安倍最後站台為他助選　奈良選區候選人佐藤啟連任成功

日本參議院選舉　出口民調：執政聯盟可拿過半席次

一開槍全衝向嫌犯！美專業保鑣揭3維安疏漏　「這狀況」是最大失誤

被指稱「刺殺安倍」罪魁禍首！　統一教受訪喊冤：兇嫌母並非信徒

俄羅斯增派大批軍力　白俄將軍「看不下去」寫公開信：破壞主權

南非大規模槍擊至少15死　槍手闖酒吧隨機掃射多人命危

恐怖「噬腦蟲」入侵！他疑在湖中游泳後感染　垂死搶救中

安倍輔選喪命！日本參院選舉投票率上升　估可催出自民黨同情票

山上徹也痛恨！統一教「集體配婚」　多名日女飛南韓嫁給陌生男

候選人爆醜聞…安倍改去奈良遇死劫！　老翁恐嚇「下個是你」遭逮

姊姊身體微恙仍繳好投　王溢正投到想吐努力撐過來

「安倍帶領日本走出新格局」　他憶立委爸跟安倍2次互動：對馬政府極友善

長白髮不是老！從「狂冒3位置」看警訊　醫點名陳時中：身心疲憊

民進黨拍板陳時中選北市！　蔣萬安批：中華民國史上第一個落跑指揮官

朱俊祥霸氣拉弓　太久沒投「大場面」換氣過度

南投+562！BA.4、BA.5傳播力更強　籲打滿疫苗、遵入境防疫

驚險畫面曝！登加里山遭暴漲溪水衝走30m　腳卡石縫滅頂前獲救

樂天桃猿封王多重優惠一次看　全家祭出APP限量買一送一

「千億富少」王思聰砸12萬剪韓系歐爸頭！　陸網毒舌：是漢奸頭吧

陳時中「扛責任參選」首度開砲：台北的發展已經停滯太久

雲霄飛車高空脫軌「車廂翻覆」2少年被噴飛當場摔死！

國際熱門新聞

女神級保鏢失職　真相大逆轉

統一教集體配婚　日女嫁給陌生男

快訊／山上徹也移送！最新模樣曝　上百家媒體搶拍

山上徹也坦承：最初想殺另一個人

山上徹也身世曝光！求學階段文武雙全

收到台灣的禮物！烏軍PO「60公厘迫擊砲彈」

畫面曝！安倍隨扈惹議　案發竟先關心摔倒女高中生

台北101悼安倍晉三　日網友感動謝謝

雷根曾遭暗殺　隨扈飛撲「肉身護主」搶命

大陸夜店辦「安倍靈堂電音趴」狂歡慶祝！惹怒全網

山上徹也痛恨「宗教團體」曝光　

刺殺安倍兇嫌認：只有奈良可帶武器

震撼空拍　斯里蘭卡數十萬人闖總統官邸

22人警備護不了安倍　前台維安人員：一定要擋子彈

更多熱門

相關新聞

日出口民調：執政聯盟席次可過半

日出口民調：執政聯盟席次可過半

日本第26屆參議院選舉今天舉行投開票。晚間8時（台灣時間7時）投票截止後，立刻開票。一開票日媒根據出口民調和部分開票結果報導，自民黨及公明黨可拿到過半席次。

統一教會在台也有「加入送配偶」　網曝真實案例

統一教會在台也有「加入送配偶」　網曝真實案例

安倍遇刺有3維安疏漏　這狀況是最大失誤

安倍遇刺有3維安疏漏　這狀況是最大失誤

統一教高層受訪喊冤　否認兇嫌母親為信徒

統一教高層受訪喊冤　否認兇嫌母親為信徒

徐永明：蔣萬安當選市長是賞轉型正義巴掌

徐永明：蔣萬安當選市長是賞轉型正義巴掌

關鍵字：

安倍晉三佐藤啟日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

女神級保鏢失職　真相大逆轉

大S認與汪小菲婚禮「整場都在發火」

摩鐵放神曲　她壞壞中忍不住跟唱

被竇智孔罵垃圾「夏克立沉默4天發聲了」！

朱軒洋爆退出演藝圈！經紀公司：理念不合

黃嘉千崩潰看精神科！友怒揭「下課粒垃圾」內幕

趙小僑女兒出生6天「1指數變高」！出院緊急喊卡

曾炫耀女友口技高強！彰化男「慘遭朋友NTR」怒告性侵

爆頭影像！花蓮油罐車擦撞機車　婦遭輾慘死

夏克立友人控「黃嘉千冷暴力5大罪狀」！逼簽自願分居

激鬥女友…他竟噴出「黃綠色詭汁」飄臭！醫一驗：恭喜

台大畢業生突收1公文「合格才能離校」

國4賓士墜地影像曝！驚悚瞬間全記錄

快訊／羅志祥無預警宣布喜訊」全場嗨翻

兒子幼兒園「女同學長得像老公」！人妻追真相崩潰

更多

最夯影音

更多
小S開黃腔...具俊曄笑罵：神經病！　陶晶瑩也想摸「歐巴胸部」被阻止XD

小S開黃腔...具俊曄笑罵：神經病！　陶晶瑩也想摸「歐巴胸部」被阻止XD
男高生闖管制區馬陵溫泉　卡深潭亡！爸喊告同行友

男高生闖管制區馬陵溫泉　卡深潭亡！爸喊告同行友

羅志祥「王者歸來！」　小巨蛋從觀眾席登場

羅志祥「王者歸來！」　小巨蛋從觀眾席登場

羅志祥超寵粉觀眾席互動　跟歌迷抬槓「竟是第一次來看」

羅志祥超寵粉觀眾席互動　跟歌迷抬槓「竟是第一次來看」

安倍遺體抵達東京家中　8小時車程愛妻相伴

安倍遺體抵達東京家中　8小時車程愛妻相伴

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面