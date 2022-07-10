山上徹也痛恨「宗教團體」曝！害母捐款到破產　與自民黨關係密切

記者張方瑀／綜合報導

日本前首相安倍晉三8日遭槍殺身亡，主嫌山上徹也稱，他原本是想射殺與安倍關係密切的宗教團體幹部，但是太難了，所以將目標轉向安倍。日本媒體獨家報導指出，山上口中的宗教團體就是「統一教會」，據傳其和自民黨保守派議員的密切關係早已是公開的秘密。

▲槍殺安倍晉三嫌犯山上徹也移送。（圖／路透）



現年41歲的山上槍殺安倍後隨即遭制伏逮捕，但他行刺動機反覆，最一開始說他的目標就是安倍，但後來又改口稱不是出於政治原因暗殺，最後才坦承，是因為憎恨的宗教團體和安倍關係密切，才會對安倍起了殺心。

▲山上徹也行兇後立刻遭壓制。（圖／路透）



山上稱，最初的目標是宗教團體幹部，甚至能說出幾個幹部的名字，但因無法做到，才會轉而行刺安倍。根據日媒《現代ビジネス》獨家報導，山上所指的宗教團體就是「統一教會」，該教會以集體結婚與通靈為教義，與日本自民黨保守派關係密切早已是公開的秘密，甚至還有教友會說，「某某自民黨議員就是靠我們選上的。」

據了解，山上並沒有向警方提到憎恨統一教會的原因，但他的母親就是這個教的信徒，而且曾經大量捐款，進而可能導致山上一家在2002年宣告破產，家庭四分五裂，才會因此種下殺機。山上表示，「因為統一教會和安倍關係很好，所以就盯上了他，我每天都在網路上查參議院選舉的日程，他來到了奈良，所以覺得這是個好機會。」

▲山上徹也表示從春天就計畫好行兇。（圖／路透）



警方在山上家中沒收了兩把以上的自製手槍，還發現有自製的多個炸彈，家中瀰漫著火藥味，就像是小型工廠一般，到處都是製造炸彈時用的藥品、廢鐵等。山上說，「本來是想用自製炸彈殺害安倍，但這樣行不通就改成了槍，這個計畫從今年春天就開始了。」

統一教現已改名為「世界和平統一家庭聯合會」，創始人是來自南韓的文鮮明，1954年在韓國宣教成功後，於1968年轉赴日本活動，在1972年以後又轉移到美國發展。根據《維基百科》，統一教最受爭議的活動就是集體配婚，每次集體婚禮就有成千上萬對新人在文鮮明夫婦面前成親，由文鮮明親自為信眾配對，很多都是互不相識、來自不同的國家。

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