統一教會在台也有分支！「加入就送配偶」　網曝真實生活案例

▲山上徹也因為母親迷信而對特定宗教團體產生痛恨，進而刺殺安倍晉三。（圖／達志影像／美聯社）



記者柯振中／綜合報導

日本前首相安倍晉三8日遭到刺殺，嫌犯山上徹也落網後供稱，起因是痛恨某宗教團體，後續該宗教也被起底，是名為「統一教會」的宗教。對此，也有網友分享，這個宗教團體在台灣也有分支，多數加入教會的台灣人，都是婚配給台灣人，身邊也有人因此配對成功。

山上徹也落網後供詞反覆，最開始供稱「目標就是安倍」，數度改口後才坦承，是因為憎恨母親迷信的宗教團體，因為刺殺不了該團體高層，才轉而將目標指向與宗教團體關係密切的安倍晉三。

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經過調查後，日媒《現代商業》（現代ビジネス）披露，山上徹也口中的宗教團體就是「統一教會」，該教會以集體結婚、通靈為教義，與日本自民黨保守派關係密切。不過，統一教會10日出面喊冤，雖然對失去優秀的領導者感到遺憾，但山上徹也的母親並非統一教會的信徒。

▲統一教會調查後喊冤，山上徹也的母親並非教會信徒。（圖／達志影像／美聯社）

山上徹也因為對宗教的痛恨，轉而向安倍晉三痛下殺手，引起國際社會震驚，也有台灣網友分享，統一教會在台灣也有分支，且「台灣人通常會婚配台灣人」，以前有名女同事曾參加統一教，期間要入教上課、當志工，配對成功後也要持續做志工、回饋教會，因為夫妻間信仰生活相同，所以婚姻相當幸福。

▲▼網友們分享教會分配對象後的生活情況。（圖／翻攝臉書）



此外，也有人分享，同學曾經參加統一教會，但與配對的女子不來電，每個月按照教規約會一次、拍照存證，但照片當中的女子從來沒笑過，最後同學也只能做罷，若真的是這種狀況，結了婚也不會有好結果。對此，就有網友認為，就算真的加入了，對象也是隨機分配，無法自己找喜歡的對象結婚，奉勸想加入教會找另一半的人三思。