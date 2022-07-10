徐永明：如果蔣萬安當選台北市長　無疑是賞轉型正義大巴掌

▲國民黨台北市長參選人蔣萬安 。（圖／記者黃克翔攝）



記者林銘翰／台北報導

前日本首相安倍晉三遇刺身亡，國民黨台北市長參選人蔣萬安10日表示，心中的悼念有時比形式上更為重要，前時代力量黨主席徐永明批評，蔣萬安對轉型正義的態度搖擺不定，連降半旗哀悼安倍晉三都不敢表態，如果最後真的當選台北市長，無疑是對台灣的轉型正義賞了一個大巴掌。

徐永明下午在臉書以「台北需要一個小馬可仕嗎？」為題發文表示，有關蔡政府針對安倍晉三身亡降半旗，蔣萬安今天被問到僅表示，「心中的悼念有時比形式上更為重要」，這個回答令人唏噓，自己作為政治學者，他常在思考的題目是，獨裁者後代是否真心了解「民主」一詞的意涵。

徐永明質疑，安倍晉三擔任日本首相10年，他是美日同盟的重要推手，而美日同盟對印太戰略、台灣安全的重要性不言可喻，美日同盟及印太戰略對於對抗中共及保護台灣的民主是何等重要，但是有志參選台北市長的蔣萬安，為何對於民主陣線重要推動者的悲劇扭捏、不敢表態。

徐永明提及，菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）在今年6月30日宣誓就職，成為菲律賓第17任總統，而在競選總統過程當中，小馬可仕就不斷透過網路，試圖洗白家族過去的黑歷史。

徐永明還說，小馬可仕甚至將父親馬可仕（Ferdinand Marcos）的獨裁統治稱為黃金時代，因此小馬可仕的當選，也讓人權團體擔憂，「這是否代表著菲律賓的轉型正義宣告終結」。

徐永明說明，獨裁者後代踏入政壇，甚至當選總統並非首見，前南韓總統朴槿惠也曾在2013年當選總統，她的父親便是獨裁統治南韓長達16年的朴正熙，但是朴槿惠與小馬可仕的差別在於，朴槿惠並未閃躲家族過往對南韓人民造成的傷害，在選舉過程也多次為父親的歷史責任道歉。

徐永明認為，人無法決定自己的出身，也不應該因為他的姓剝奪參選權利，但是對獨裁者的究責是轉型正義重要的一環，因此他請問蔣萬安，「同樣身為獨裁者後代的你，你的家族，過去對台灣人民造成的傷害，你的態度是什麼？」

徐永明表示，蔣萬安在今年4月拋出把「中正紀念堂」改名為「台灣建設紀念館」，並且在6月提出功過並陳的想法，「時至今日，你的具體規劃是什麼？」

徐永明批評，如果蔣萬安對轉型正義的態度搖擺不定，為了青年選票願意提出中正紀念堂改名，卻又害怕深藍反撲說出兩蔣為台灣民主化打下良好基礎這種話，甚至連蔡政府降半旗表達對安倍前總理的哀悼都不敢表態。

徐永明認為，對於台北市民而言，這只是增加一個「台灣版小馬可仕」的選項罷了，「若最後蔣萬安真的成為了蔣市長，無疑是對台灣已經進度緩慢的轉型正義賞了一個大巴掌」。