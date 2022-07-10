　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

被指稱「刺殺安倍」罪魁禍首！　統一教受訪喊冤：兇嫌母並非信徒

▲▼發源自南韓的「統一教」，創辦人文鮮明2012年去世。（圖／達志影像／美聯社）

▲發源自南韓的「統一教」，創辦人文鮮明2012年去世後，分裂成數個教派。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

日本前首相安倍晉三8日慘遭槍殺身亡，兇嫌山上徹也向警方透露行兇動機，表示痛恨母親因陷入某「宗教團體」，造成最後宣告破產、家庭經濟困難，而導致一切發生的元兇就是曾為其宣傳的安倍晉三。日媒《週刊現代》披露該宗教團體其實是來自南韓的統一教。對此，統一教親上火線喊冤，表示兇嫌母親並非信徒。

根據韓媒《News1》，南韓統一教某高層人士今（10）日在與該媒體記者通話時透露，雖然目前正在等待日本警方的正式發佈結果，不過教會內部已經先行調查，確認兇嫌山上徹也的母親並非統一教會的信徒，「由於兇嫌母親並非統一教信徒，在這種狀況下，我們提及時需要謹慎發言，從結論而言，對於日本失去如此優秀的領導者，感到十分遺憾。」

該名統一教高層人士表示，對於部份媒體搶在日本政府正式發表調查結果前，便先行下定論，將兇嫌口中所稱的「宗教團體」指為統一教，對此感到相當遺憾。

報導指出，南韓統一教由牧師文鮮明所創，全名為「世界和平統一家庭連合」，不過自從2012年文鮮明逝世後，內部產生嚴重分歧，分裂成數個教派，包括原本屬於主流的統一教，以及文鮮明3子文顯進所創的家庭和平協會、7子文亨進所創的世界和平統一聖所（Sanctuary教會），其他還有多個由少數所組成的分派。

日媒在報導指出，兇嫌山上徹也的母親是2012年文鮮明死亡的情況下，統一教分裂為數個教派以後的少數分派信徒。

南韓統一教該名高層表示，「（山上徹也母親）所信奉的宗教，是由原本曾待在統一教的人所成立的團體，與我們不太一樣。就像是教會，就算分派不太一樣，也不會稱彼此為異端。」

►山上徹也痛恨「宗教團體」曝！害母捐款到破產　與自民黨關係密切
►山上徹也痛恨！統一教「集體配婚」　多名日女飛南韓嫁給陌生男

►穿了會上癮的內衣超甜價！「冰礦涼感」太適合夏天了

ET快訊
大S認「整場婚禮都在發火」　慘曝11年前世紀婚背後真相
陳時中選北市！指揮中心降級解散？　專家估時機2走向
快訊／轉戰台北市長！　陳時中發聲了
陳時中獲召選北市！衛福部長屬意他接班　熱門人選一次看
雙北「龍中配」佈局底定！蔡英文正式拍板「陳時中＋林佳龍」
被指「刺殺安倍」罪魁禍首　統一教親上火線回應了！
快訊／新北男下海撈蛤蜊　失足落水死亡
跟妹妹一起洗澡「女友無法接受」　20歲哥傻了：看了也沒感覺

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

一開槍全衝向嫌犯！美專業保鑣揭3維安疏漏　「這狀況」是最大失誤

被指稱「刺殺安倍」罪魁禍首！　統一教受訪喊冤：兇嫌母並非信徒

俄羅斯增派大批軍力　白俄將軍「看不下去」寫公開信：破壞主權

南非大規模槍擊至少15死　槍手闖酒吧隨機掃射多人命危

恐怖「噬腦蟲」入侵！他疑在湖中游泳後感染　垂死搶救中

安倍輔選喪命！日本參院選舉投票率上升　估可催出自民黨同情票

山上徹也痛恨！統一教「集體配婚」　多名日女飛南韓嫁給陌生男

候選人爆醜聞…安倍改去奈良遇死劫！　老翁恐嚇「下個是你」遭逮

安倍晉三遇刺身亡！南韓擬派總理「赴日弔唁」　尹錫悅訪使館問喪

千人狂歡派對「9女慘遭下迷姦藥」！德總理也在場　受邀才能進場

小S開黃腔...具俊曄笑罵：神經病！　陶晶瑩也想摸「歐巴胸部」被阻止XD

男高生闖管制區馬陵溫泉　卡深潭亡！爸喊告同行友

羅志祥「王者歸來！」　小巨蛋從觀眾席登場

羅志祥超寵粉觀眾席互動　跟歌迷抬槓「竟是第一次來看」

安倍遺體抵達東京家中　8小時車程愛妻相伴

騎士等紅燈被車輪輾腳　阿伯頻道歉卻忘移開XD

「邱澤帥嗎」許瑋甯1字甜讚老公！　劉品言合體「彪哥」不敢露：怕得到冰塊

汪！惡霸犬跟媽媽吵架　哼一聲生氣氣掉頭離開

迷路柴犬隨機跳車躲雨　車主愣：X小...好可愛

短裙妹「起床氣」突開車門　重擊騎士後竟裝沒事走人

一開槍全衝向嫌犯！美專業保鑣揭3維安疏漏　「這狀況」是最大失誤

被指稱「刺殺安倍」罪魁禍首！　統一教受訪喊冤：兇嫌母並非信徒

俄羅斯增派大批軍力　白俄將軍「看不下去」寫公開信：破壞主權

南非大規模槍擊至少15死　槍手闖酒吧隨機掃射多人命危

恐怖「噬腦蟲」入侵！他疑在湖中游泳後感染　垂死搶救中

安倍輔選喪命！日本參院選舉投票率上升　估可催出自民黨同情票

山上徹也痛恨！統一教「集體配婚」　多名日女飛南韓嫁給陌生男

候選人爆醜聞…安倍改去奈良遇死劫！　老翁恐嚇「下個是你」遭逮

安倍晉三遇刺身亡！南韓擬派總理「赴日弔唁」　尹錫悅訪使館問喪

千人狂歡派對「9女慘遭下迷姦藥」！德總理也在場　受邀才能進場

綠營正式拍板林佳龍選新北　他酸林「失學少女」：把我們新北當備胎

曾總點名Key Man　還是要靠林立！3局敲廖任磊超前安

陳時中將出戰北市！傳接任衛福部部長　薛瑞元回應了

南韓辣模撩起上衣…沒料妹竟迸出飽滿飛彈！　老司機暈：內在很可以

陳時中選北市「指揮官出缺」！指揮中心降級解散？專家估時機2走向

海邊出現「漂浮大芒果」被撈起來氣炸！　張嘴怒噴水笑翻網

快訊／轉戰台北市長！　陳時中獲民進黨提名：責任來我就扛

下半月「4生肖」偏財運強！一路旺到鬼門關　1類人彩券隨便中　

樓下發出巨響　媽下樓見阿金「自帶社交距離」笑翻：在走秀嗎

悼念安倍晉三降半旗　朱立倫「逆風」支持：對國際友人表達感謝

女神色誘三度！最後直接抓姦在床 Crazy Man 瘋男

國際熱門新聞

女神級保鏢失職　真相大逆轉

快訊／山上徹也移送！最新模樣曝　上百家媒體搶拍

山上徹也坦承：最初想殺另一個人

山上徹也身世曝光！求學階段文武雙全

統一教集體配婚　日女嫁給陌生男

收到台灣的禮物！烏軍PO「60公厘迫擊砲彈」

畫面曝！安倍隨扈惹議　案發竟先關心摔倒女高中生

台北101悼安倍晉三　日網友感動謝謝

雷根曾遭暗殺　隨扈飛撲「肉身護主」搶命

大陸夜店辦「安倍靈堂電音趴」狂歡慶祝！惹怒全網

山上徹也痛恨「宗教團體」曝光　

刺殺安倍兇嫌認：只有奈良可帶武器

22人警備護不了安倍　前台維安人員：一定要擋子彈

安倍被2槍殺害　選舉車找到5彈痕

更多熱門

相關新聞

徐永明：蔣萬安當選市長是賞轉型正義巴掌

徐永明：蔣萬安當選市長是賞轉型正義巴掌

前日本首相安倍晉三遇刺身亡，國民黨台北市長參選人蔣萬安10日表示，心中的悼念有時比形式上更為重要，前時代力量黨主席徐永明批評，蔣萬安連降半旗表達對安倍晉三哀悼都不敢表態，如果最後真的成為台北市長，無疑是對台灣已經進度緩慢的轉型正義，「賞了一個大巴掌」。

安倍有2次機會改善中日關係

安倍有2次機會改善中日關係

悼念安倍晉三　男偶像感嘆家鄉奈良變調

悼念安倍晉三　男偶像感嘆家鄉奈良變調

歐陽靖道歉「粉專會更名」　評安倍遭攻擊：我很害怕

歐陽靖道歉「粉專會更名」　評安倍遭攻擊：我很害怕

安倍遇刺亡　日選舉投票率微幅上升

安倍遇刺亡　日選舉投票率微幅上升

關鍵字：

日韓要聞日本安倍晉三山上徹也統一教南韓文鮮明

讀者迴響

熱門新聞

女神級保鏢失職　真相大逆轉

摩鐵放神曲　她壞壞中忍不住跟唱

被竇智孔罵垃圾「夏克立沉默4天發聲了」！

朱軒洋爆退出演藝圈！經紀公司：理念不合

趙小僑女兒出生6天「1指數變高」！出院緊急喊卡

黃嘉千崩潰看精神科！友怒揭「下課粒垃圾」內幕

曾炫耀女友口技高強！彰化男「慘遭朋友NTR」怒告性侵

爆頭影像！花蓮油罐車擦撞機車　婦遭輾慘死

夏克立友人控「黃嘉千冷暴力5大罪狀」！逼簽自願分居

快訊／羅志祥無預警宣布喜訊」全場嗨翻

兒子幼兒園「女同學長得像老公」！人妻追真相崩潰

羅志祥唱一半...當紅網紅突現身虧：很會管理時間

高二生闖台電管制區進谷關戲水亡！　爸怒喊告

下斡旋「仲介突1要求」！過來人驚：能降價買到房

蔡英文決定降半旗悼安倍　葉慶元嗆：媚日也請不要違法

更多

最夯影音

更多
小S開黃腔...具俊曄笑罵：神經病！　陶晶瑩也想摸「歐巴胸部」被阻止XD

小S開黃腔...具俊曄笑罵：神經病！　陶晶瑩也想摸「歐巴胸部」被阻止XD
男高生闖管制區馬陵溫泉　卡深潭亡！爸喊告同行友

男高生闖管制區馬陵溫泉　卡深潭亡！爸喊告同行友

羅志祥「王者歸來！」　小巨蛋從觀眾席登場

羅志祥「王者歸來！」　小巨蛋從觀眾席登場

羅志祥超寵粉觀眾席互動　跟歌迷抬槓「竟是第一次來看」

羅志祥超寵粉觀眾席互動　跟歌迷抬槓「竟是第一次來看」

安倍遺體抵達東京家中　8小時車程愛妻相伴

安倍遺體抵達東京家中　8小時車程愛妻相伴

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面