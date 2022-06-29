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花蓮第一名　公共設施管線系統資料庫計畫獲中央肯定榮獲佳績

▲▼花蓮縣政府建設處土木科長李國雲（右）率隊代表授獎。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣政府建設處土木科長李國雲（右）率隊代表授獎。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

內政部營建署29日於交通部運輸研究所舉辦頒獎典禮，花蓮縣政府榮獲「110年度公共設施管線資料庫管理供應系統考評實施計畫」縣市II型第一名及推動進步獎成績優異，在公共管線管理的創新作為、管線資料庫的建置成果深獲中央肯定，由建設處土木科長李國雲率隊代表授獎。

建設處表示，自2013年起至今持續爭取中央補助計2000萬元，開發本縣公共設施管線資料庫及道路挖掘管理系統，除建置本縣都市計畫區內、外公共設施管線圖資，也持續辦理圖資補正作業，新增統計資訊模組與即時便民查詢，並且開始著手建置三維資訊平台，感謝內政部營建署及各考評委員在督導考核時給予的許多寶貴建議與意見，讓這項業務能做得更好。

▲▼花蓮縣政府建設處土木科長李國雲（右）率隊代表授獎。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

建設處指出，公共設施管線系統的建置，在實際的管理作為方面，管線單位可利用道路挖掘管理系統進行線上施工申請作業，施工單位利用行動網路線上進行施工進退場打卡，讓管理端掌握案件施工狀況，並派員現場督導施工品質及交通維持措施。配合開發管線申挖系統功能優化，對於推動管線挖掘管制政策，減少道路重複開挖刨鋪，目的是讓民眾享受到更好的用路品質，降低道路施工時所造成的不便。
 

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