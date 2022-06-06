「國中班排第一」當保全！前10名哥吐現況　網卻笑：屌打社畜

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

許多人都曾好奇，以前班上第一名的學霸，長大後過著怎樣的生活？就有網友最近得知，國中班排第一的同學，現在在當保全，不禁萌生感慨；這番話讓鄉民不以為然，反過來吐槽「說不定人家早就財富自由了！」

網友在PTT發文提到，「我是新北的國中，當初他是班排第一，基測考上桃園高中；而我班排前十，考上鶯歌高職。」

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他接著透露，當初的班排第一現在任職保全，「而我在搖飲料，也沒感覺有很大的差距。」

話題引起熱烈回響，許多鄉民表示，「所以你想表達啥」、「我國中校排第一，現在無業，給你參考」、「大學才是分水嶺」、「當保全下班收租也要跟你講嗎」、「第一名保全第十名搖飲料，你們是放牛班」、「他就選擇他想做的工作不行嗎」、「會不會是少東，被老爸下派到基層」、「一看就是家裡不缺錢，屌打各位社畜」、「你們班程度平平」。

▲示意圖，與本文無關。（圖／教育部提供）

本站就曾報導《夜班保全玩Switch！被住戶當雜工 過來人勸退：缺錢再來做》，多數保全的主要工作是「通報」，同時也包辦不少非分內工作之事，雖然很多人認為，這份工作相對輕鬆無壓力，但他們工時長，要待在崗位12小時、一週6天，不過原則上工作時保持清醒，碰到事能處理、回報即可。

至於薪水部分，人力銀行上的職缺大多落在月薪3萬元左右，如果地點在精華區，或者是工時較長、夜班等，也有到5、6萬元不等

有趣的是，po文釣出大票網友，留言分享當年班上第一名的現況，「我國中班上第一名那個現在做豬肉批發」、「國中第一名的回家繼承家業地政事務所」、「我國中班排第一在做保險，給你參考」、「我國中第一名的，現在30歲仍無業，整天在臉書跟人戰政治」。

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