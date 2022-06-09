翰林工程師集體帶槍跳槽　「偷程式誤觸1機關」南一書局被起訴

▲前翰林出版經理陳銘仁跳槽南一書局後，涉嫌指使下屬抄襲前東家系統原始碼遭起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

知名教科書教材公司翰林出版的前數位部經理陳銘仁，涉嫌在2017年跳槽到對手南一書局任職後，指使後來陸續跟著跳槽的4名工程師直接抄襲翰林的3套系統，但因翰林的系統原始碼有個關鍵設定，遇異常狀況時會發訊息回翰林，陳等人犯行因而曝光，台北地檢署9日依違反《營業秘密法》等罪起訴陳等5人及南一書局。

起訴指出，陳銘仁從2008年9月開始任職於翰林出版，一路升官到數位部經理，在他任內，翰林數位部陸續開發出可以讓老師放有效運用教材的「遙控器」、「行動大師」等輔助數位教學工具軟體，搭配上翰林的「總庫系統」，是翰林推銷自家教材的三大利器，對翰林來說是很重要的營業祕密。

而陳銘仁除了因主管職務取得「遙控器」、「行動大師」的原始碼，還在2016年間，以開發系統需要為由，向公司索討了關鍵的「總庫系統」原始碼，然後在2017年9月30日離職，到有競爭關係的南一書局擔任協理，原在翰林數位部企劃、工程師陳兆嶸、陳懷傑、李宏遠3人也從隔月起，陸續跳槽到南一，另外曾在數位公司任職的工程師徐立豪也在這期間到南一工作。

檢察官發現，陳銘仁在老部屬們陸續到齊後，在2019年1月到3月12日之間，指使陳姓等4名工程師直接抄襲翰林的「總庫系統」、「遙控器」、「行動大師」3項原始碼，並修改重製成「南一總庫系統」、「BB遙控器」、「OneBox」。

但陳銘仁沒發現，翰林的「總庫系統」原始碼預設了，遇到異常狀況會自動寄發錯誤訊息到翰林總部，翰林員工因此收到1封含有南一公司英文縮寫「Nanico」錯誤通知郵件，進一步溯源發現有離職員工試圖登入系統，以及從南一公司所在IP發出的郵件，翰林因此發動公司技術人員，把南一公司官網的相關程式下載，並進行反組譯，發現果然是抄襲自家程式。

檢調接獲翰林提告後，2020年7月發動搜索約談行動，逐一釐清相關程式原始碼編制、邏輯後，認定陳銘仁等人涉嫌洩漏工商秘密等多項罪名，依法提起公訴，另外南一書局也被依違反《著作權法》、《營業秘密法》等罪起訴。