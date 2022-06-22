花蓮交通樞紐！站前轉運站將啟動　縣府指示加強無障礙空間

▲▼花蓮轉運站整合各客運業者的行車路線，大幅提升公共運輸與聯外系統接駁的服務量能，將成為公共運輸樞紐（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮轉運站21日進行試營運前的功能測試，縣長徐榛蔚前往視察，並責成應儘速辦理相關改善措施。花蓮轉運站正式啟動後將成為花蓮地區的公共運輸樞紐，整合各客運業者的行車路線，可望大幅提升花蓮縣內公共運輸與聯外系統接駁的服務量能。

徐榛蔚聽完業務單位報告後，針對無障礙設施、牌面友善化、無障礙人士行的動線提出改善建議並表示，花蓮轉運站位處花蓮火車站站前特定區，未來將成為花蓮地區重要大型場站，提供遊客使用鐵公路轉乘及搭乘市區客運、公路客運等多元公共運輸服務，縣長特別再三提醒，相關單位務必要嚴格把關站體內外相關設施的安全性。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚視察並指示再加強無障礙友善空間及動線。

建設處長鄧子榆表示，花蓮轉運站預計6月底要完成場站的使用執照取得，7月初將有客運業者陸續進駐，並展開為期三個月的試營運，期間會針對各項設施及服務的使用持續做滾動檢討。

鄧處長接著說明，原國民八街之車流主要為國聯一路轉往國興一街或國興一街轉往國聯一路，車輛數不多，可由鄰近之國民十街替代；目前初步規劃，大客車自國聯四路進入轉運站後，從國民八街駛出，目前規劃統一右轉往國聯一路，再依路線分別左轉往北或右轉往南；如遇連續假期及出站班次較多時，則另行機動引導車輛左轉國興一街疏流。

花蓮轉運站完工啟用後，花蓮火車站周邊所有國道客運、公路客運、市區客運等9家業者，共27條路線皆會進駐轉運站內載客，轉運站站體約1387平方公尺，客運停車區為1070平方公尺，整個轉運站共佔2457.7平方公尺，將設置13個上下客月台，另包含公共設施（廁所、座椅、哺乳室、飲水機等）、施客服務系統（時刻表、動態班次資訊顯示、旅運資訊播報廣播等）、安全管制系統（消防、緊急逃生動線）、水電機房等相關設施等。