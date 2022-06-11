藝人許效舜第一名畢業　拿到健康照護技術碩士班學位

▲開南大學線上畢典，藝人許效舜(左一)榮獲碩班學業成績第一名。（圖／開南提供）



記者楊淑媛／桃園報導

畢業季節驪歌聲響起，開南大學11日舉行線上畢業典禮。開大顏志光董事長表示，今年畢業典禮主題為情繫開南、拼搏未來，期畢業生能以在學校豐碩的學習成果為基礎，為未來努力打拼，迎向人生新階段。健康照護管理學院的健康照護技術碩士班，藝人許效舜同學努力完成論文，學業成績第一名獲得智育獎，亦因其知名藝人光環受到囑目。

林玥秀校長表示，雖然是線上舉行畢業典禮，但減低不了所有師長與學弟妹們對畢業生的恭喜之情，畢業後就是新的里程碑，然而學業可以畢業，「學習」不可以畢業，青春可以畢業，「夢想」不可以畢業，時光可以畢業，「情誼」不可以畢業-，所以大家要常聯繫師長，多回母校，同學更要LINE在一起啊！

透過線上撥穗及頒發畢業證書，開大國際學生代表們也獻上祝福。陳炳學務長表示，這次有3位勤學向陽獎，包含國企系顧欣妮畢業生，因八仙塵爆燒燙傷，不畏艱難，認真讀書，還擔任系學會會長，表現優異。另外，數媒系張元昊，大學四年來照顧乘坐輪椅之特教同學，擔任特教生課程學伴，在學成績優異，認真負責。公共事務管理學系林聖祥畢業生，積極投入校內助理工作，且在學期間學業表現優異，實為同學們的表率。

健康照護管理學院的健康照護技術碩士班，藝人許效舜同學，努力完成論文，學業成績第一名獲得智育獎。而人文社會學院法律菁英專班學業成績，第一名李光富同學雖年已70，仍舊勤學上進，一樣獲得智育獎。這兩位畢業生也成為典禮中的亮點。