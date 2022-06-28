烏克蘭購物中心遭飛彈空襲　增至18死！俄宣稱：打擊西方武器庫

▲ 購物中心遭飛彈空襲，救難人員徹夜搜救。（圖／烏克蘭國家緊急服務中心）

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏克蘭中部城市克列緬丘格（Kremenchuk）一家購物中心27日遭俄軍空襲，死亡人數增至18人，搜救人員徹夜工作，在瓦礫堆中尋找遺體和生還者。烏方指控，俄軍刻意使用精準度較低的舊式武器，攻擊聚集數百平民的商場。俄方則宣稱，商場起火是因俄軍打擊附近的西方軍援武器庫，且商場當時沒有營業。

根據《衛報》，烏克蘭國家緊急服務部門28日上午統計顯示，克列緬丘格購物中心空襲已造成18人死亡，其中1人送醫後仍傷重不治。另有59人正接受治療，25人送進加護病房。根據地方官員說法，尚有36人失蹤，救援人員仍在現場工作，拆除受損的建築結構，尋找受困的生還者和死者遺體。

▲ 購物中心內的民眾受傷送醫。（圖／路透社）

烏方估計，空襲發生以前，購物中心內有200至1000名民眾，有人聽見空襲警報後設法逃到附近防空洞，但許多人沒來得及避難，受困大樓內。且俄軍使用蘇聯大型遠程反艦飛彈Kh-22，這種舊式飛彈射程廣且精準度低，可攜帶重達1噸的彈頭。

俄羅斯國防部28日則宣稱，俄軍使用高精準武器打擊烏克蘭存放歐美軍援的武器庫，彈藥發生爆炸，導致武器庫附近一家「未正常營業」的購物中心起火，但未提出任何證據。

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