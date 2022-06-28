烏軍撤守北頓內茨克　拜登政府官員：懷疑烏克蘭是否能「收復失土」

▲烏軍棄守北頓內茨克，美國官員懷疑烏克蘭能否收復失土。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

烏克蘭東部頓巴斯地區領土便遭到俄軍蠶食鯨吞，即便美國、歐盟為首的西方各國持續提供軍事武器支援，烏軍仍從北頓內茨克（Sievierodonetsk）撤退，美國拜登政府官員懷疑，烏克蘭究竟是否能成功收復戰前的領土，因為烏軍軍事裝備的損失速度比西方提供的速度還要來得快。

根據美媒《CNN》報導，拜登政府官員受訪時表示，已經有其他白宮官員對於烏克蘭是否能奪回過去4個月在戰爭中被俄羅斯奪取的領土失去信心，儘管美國與西方國家盟友持續計畫向烏克蘭輸送更重型、更先進的軍事武器。

拜登政府的顧問已經開始在美國國內討論，烏克蘭總統澤倫斯基應該如何調整戰略、以及是否應該改變其對烏克蘭「勝利」的定義，針對烏克蘭領土「不可逆地」縮小的可能性進行調整。

該名美國拜登政府官員受訪時強調，此一更為悲觀的評估結果並非意味著美國計畫向烏克蘭施壓，迫使其向俄羅斯在領土上做出任何正式的讓步，以求結束戰爭，而烏克蘭軍隊也有希望在今年晚些時候透過可能發動的反攻奪回大片領土。

一名熟悉審議情況的美國國會助理透露，烏克蘭縮小領土的情況並非不可避免，「烏克蘭能否奪回這些失土，如果不是全部的話，很大程度上取決於我們給他們提供了多少援助。」

該名助理表示，烏克蘭先前已向美國要求提供至少48套多管火箭發射系統，不過到目前為止美國國防部只承諾提供8套。

其實，美國拜登政府從上周起便宣布再向烏克蘭提供4.5億美元軍事安全援助，包括額外的火箭發射系統、火砲彈藥與巡邏艇，且美國最快將於本周宣布為烏克蘭軍隊購買了一套先進的地對空導彈防禦系統（NASAMS）。

不過報導也指出，其實烏軍過去幾周在頓巴斯地區擊退俄軍上非常艱困，軍對遭受到驚人的損失，包括每天損失100多名士兵，且烏軍裝備與彈藥被燒毀的速度，比起西方國家提供北約標準武器系統、提供訓練的速度上還要來得更快。

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