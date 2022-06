美援海馬斯火箭立功！俄軍基地遭轟炸40兵陣亡　現場恐怖影像曝光

▲烏軍利用美國「海馬斯」多管火箭系統炸毀俄軍位在伊久姆市的基地。(圖/翻攝自推特)



記者張方瑀/綜合報導

美援烏克蘭武器「海馬斯」(HIMARS)多管火箭首度使用就立下大功,烏俄雙方證實火箭擊中一處俄軍指揮所。烏克蘭軍方表示,此波襲擊造成40名俄羅斯士兵身亡,還有一名上校陣亡,這也是烏俄開戰以來折損的第56名俄軍高階軍官。

根據《每日郵報》報導,烏克蘭指揮官表示,烏軍利用美國「海馬斯」多管火箭系統,炸毀了俄軍位在距哈爾科夫以南125公里伊久姆市(Izyum)的一處基地。從曝光的畫面可以看到,整棟建築物都被炸毀,而畫有「Z」字符號的軍車也在燃燒。

Rumor has it that on June 24th, with the help of #NATO HIMARS, the command post of the 20th #Russian Army in the building of Lyceum N2 in #Izyum was destroyed.



As a result of the strike, many officers of the headquarters of the #Russian army were killed.



Glory to #Ukraine pic.twitter.com/GwbdaMfRCD