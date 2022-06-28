美援海馬斯火箭立功！俄軍基地遭轟炸40兵陣亡　現場恐怖影像曝光

▲烏軍利用美國「海馬斯」多管火箭系統炸毀俄軍位在伊久姆市的基地。（圖／翻攝自推特）



記者張方瑀／綜合報導

美援烏克蘭武器「海馬斯」（HIMARS）多管火箭首度使用就立下大功，烏俄雙方證實火箭擊中一處俄軍指揮所。烏克蘭軍方表示，此波襲擊造成40名俄羅斯士兵身亡，還有一名上校陣亡，這也是烏俄開戰以來折損的第56名俄軍高階軍官。

根據《每日郵報》報導，烏克蘭指揮官表示，烏軍利用美國「海馬斯」多管火箭系統，炸毀了俄軍位在距哈爾科夫以南125公里伊久姆市（Izyum）的一處基地。從曝光的畫面可以看到，整棟建築物都被炸毀，而畫有「Z」字符號的軍車也在燃燒。

Rumor has it that on June 24th, with the help of #NATO HIMARS, the command post of the 20th #Russian Army in the building of Lyceum N2 in #Izyum was destroyed.



As a result of the strike, many officers of the headquarters of the #Russian army were killed.



Glory to #Ukraine pic.twitter.com/GwbdaMfRCD — Canadian Ukrainian Volunteer (@CanadianUkrain1) June 25, 2022

據了解，這次的襲擊造成40名莫斯科士兵身亡，而在24日晚上的另一次襲擊中，更造成49歲上校瓦西里耶夫（Andrei Vasilyev）身亡，他是VDV精銳空降兵團指揮官，曾被授予俄羅斯勇氣勳章，同時也是俄軍折損的第56名高階軍官。俄方也證實這場襲擊，承認是海馬斯火箭系統造成的傷害，但沒有說明軍官傷亡人數，僅說攻擊造成2位平民身亡。

俄軍集中火力強襲烏東以後，經常使用火箭彈打擊烏東頓巴斯（Donbas）的烏軍陣地，因此烏克蘭當局不斷向美方要求，支援海馬斯多管火箭，才能反制俄軍火力。