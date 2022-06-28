裸照救國！烏克蘭辣妹「集體脫光」賣照　賺2400萬全捐了

▲烏克蘭「TerOnlyFans」計畫，只要捐款就能隨機獲得一張裸照。（圖／翻攝自TerOnlyFans官網）



記者張方瑀／綜合報導

一群身材火辣的烏克蘭女子在烏俄戰爭爆發後，為了替自己的國家出一份力，決定在網路上提供捐款者「裸照」，以刺激民眾捐款，目前已經替11個慈善和軍事組織籌得超過64萬英鎊（約台幣2400萬元）。

▲目前有38名烏克蘭女子加入「TerOnlyFans」計畫。（圖／翻攝自TerOnlyFans官網）



根據《每日星報》報導，負責這項募款計畫的娜斯科（Nastassia Nasko）年僅23歲，她表示，烏俄戰爭爆發後，她在推特上發文希望能找人替她救出住在哈爾科夫的家人，並在貼文中開玩笑表示，「任何能幫上忙的人，都可以收到一張我的裸照。」結果5分鐘內就收到12條回覆，而且最後她的家人也被其中一人順利救出。

▲「TerOnlyFans」計畫目前已籌募超過2400萬台幣。（圖／翻攝自TerOnlyFans官網）



這讓她突發奇想，也許「裸照」可以在這場戰爭中幫上忙，因此決定成立「TerOnlyFans」計畫，這個計畫名稱結合了情色網站OnlyFans與領土防禦（territorial defense）兩個英文單字，總共有38名烏克蘭女加入響應，只要捐款就能隨機收到一張裸照作為回饋。

娜斯科說，「我們不是性工作者，我們只是在替戰爭籌募資金。」據了解，目前這項計畫已經替11個獨立慈善和軍事組織籌募超過64萬英鎊的資金，包含明斯克動物園與亞速軍團，都曾獲得捐款。