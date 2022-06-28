普丁恐被暗殺！前CIA局長曝「一錘爆頭」殘忍死法　這3人最可疑

▲前CIA局長猜測，俄羅斯總統普丁可能會被核心圈子「一錘爆頭」。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國前任中央情報局（CIA）局長霍夫曼（Daniel Hoffman）聲稱，俄羅斯總統普丁可能會死於他核心圈子的某個秘密暗殺中，「他們絕對會給他致命的當頭一錘，然後普丁就會死去」。霍夫曼也給出了3名可能的幕後主使人選，並認為這3人中的任何一人都有可能會發動暗殺。

據《每日郵報》報導，霍夫曼最近在採訪中表示，普丁已徹底搞砸了烏克蘭戰爭，讓俄國政府不少高官非常憤怒，因此他核心圈子的部分官員應該會密謀，試圖推翻這位俄國強人，「任何推翻普丁的計劃肯定會是迅速而致命的」。

他補充，「沒有人會事先和普丁打招呼，問他『嘿普丁，你想要離開嗎？』，他們絕對會給他致命的當頭一錘，然後普丁就會死去。這些人會盡可能保密，以免普丁在他們得手前先下手為強，不過肯定的是，暗殺普丁的計劃肯定會發生。」

“Nobody’s gonna ask, ‘Hey Vladimir, would you like to leave?’ No. It’s a fucking hammer to the head and he’s dead. Or it’s time to go to the sanatorium. They schwack him for it. That’s what they’ll do," Daniel Hoffman told The Daily Beasthttps://t.co/88XVVfnn5v — The Daily Beast (@thedailybeast) June 24, 2022

霍夫曼推測，俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）、俄羅斯聯邦安全會議秘書帕特魯舍夫（Nikolai Patrushev）以及俄國聯邦安全局長博爾特尼科夫（Alexander Bortnikov）是最有可能的幕後主使，「這3位官員之中的任何一人都有可能成為普丁的繼任者，因此他們會密切關注任何潛在叛亂」。

報導稱，霍夫曼「錘子爆頭」的說法讓人想起蘇聯革命領袖托洛斯基（Leon Trotsky）的遇刺事件，托洛斯基在1940年因與時任蘇聯元首史達林（Joseph Stalin）意見不合，而被蘇聯情報單位特務用冰錘鑿入後腦後不治身亡。

不過，另一位情報官員布達諾夫（Kyrylo Budanov）卻認為，俄國政府或許沒有必要費盡心思進行暗殺行動，因為普丁的健康狀況已越來越差，「他的壽命不長了」。近幾個月來，普丁的的健康傳言甚囂塵上，有情報聲稱，他早已罹患癌症與帕金森氏症。