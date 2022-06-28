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普丁恐被暗殺！前CIA局長曝「一錘爆頭」殘忍死法　這3人最可疑

▲▼俄羅斯總統普丁。（圖／路透）

▲前CIA局長猜測，俄羅斯總統普丁可能會被核心圈子「一錘爆頭」。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國前任中央情報局（CIA）局長霍夫曼（Daniel Hoffman）聲稱，俄羅斯總統普丁可能會死於他核心圈子的某個秘密暗殺中，「他們絕對會給他致命的當頭一錘，然後普丁就會死去」。霍夫曼也給出了3名可能的幕後主使人選，並認為這3人中的任何一人都有可能會發動暗殺。

據《每日郵報》報導，霍夫曼最近在採訪中表示，普丁已徹底搞砸了烏克蘭戰爭，讓俄國政府不少高官非常憤怒，因此他核心圈子的部分官員應該會密謀，試圖推翻這位俄國強人，「任何推翻普丁的計劃肯定會是迅速而致命的」。

他補充，「沒有人會事先和普丁打招呼，問他『嘿普丁，你想要離開嗎？』，他們絕對會給他致命的當頭一錘，然後普丁就會死去。這些人會盡可能保密，以免普丁在他們得手前先下手為強，不過肯定的是，暗殺普丁的計劃肯定會發生。」

霍夫曼推測，俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）、俄羅斯聯邦安全會議秘書帕特魯舍夫（Nikolai Patrushev）以及俄國聯邦安全局長博爾特尼科夫（Alexander Bortnikov）是最有可能的幕後主使，「這3位官員之中的任何一人都有可能成為普丁的繼任者，因此他們會密切關注任何潛在叛亂」。

報導稱，霍夫曼「錘子爆頭」的說法讓人想起蘇聯革命領袖托洛斯基（Leon Trotsky）的遇刺事件，托洛斯基在1940年因與時任蘇聯元首史達林（Joseph Stalin）意見不合，而被蘇聯情報單位特務用冰錘鑿入後腦後不治身亡。

不過，另一位情報官員布達諾夫（Kyrylo Budanov）卻認為，俄國政府或許沒有必要費盡心思進行暗殺行動，因為普丁的健康狀況已越來越差，「他的壽命不長了」。近幾個月來，普丁的的健康傳言甚囂塵上，有情報聲稱，他早已罹患癌症與帕金森氏症。

 

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