普丁恐被暗殺！前CIA局長曝「一錘爆頭」殘忍死法　這3人最可疑

▲前CIA局長猜測,俄羅斯總統普丁可能會被核心圈子「一錘爆頭」。(圖/路透)

記者葉睿涵/編譯

美國前任中央情報局(CIA)局長霍夫曼(Daniel Hoffman)聲稱,俄羅斯總統普丁可能會死於他核心圈子的某個秘密暗殺中,「他們絕對會給他致命的當頭一錘,然後普丁就會死去」。霍夫曼也給出了3名可能的幕後主使人選,並認為這3人中的任何一人都有可能會發動暗殺。

據《每日郵報》報導,霍夫曼最近在採訪中表示,普丁已徹底搞砸了烏克蘭戰爭,讓俄國政府不少高官非常憤怒,因此他核心圈子的部分官員應該會密謀,試圖推翻這位俄國強人,「任何推翻普丁的計劃肯定會是迅速而致命的」。

他補充,「沒有人會事先和普丁打招呼,問他『嘿普丁,你想要離開嗎?』,他們絕對會給他致命的當頭一錘,然後普丁就會死去。這些人會盡可能保密,以免普丁在他們得手前先下手為強,不過肯定的是,暗殺普丁的計劃肯定會發生。」

