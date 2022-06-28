烏俄戰爭引爆「1937年時刻」！英軍施壓強生　促提高國防開支

▲英軍警告，烏俄戰爭的爆發迫使英國面臨「1937年時刻」，因此政府必須提高國防開支，以防止被捲入戰爭。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

英國新任陸軍參謀長桑德斯（Patrick Sanders）警告，隨著烏俄戰爭的爆發，英國及其盟國正面臨嚴峻的「1937年時刻」，因此政府必須做好戰鬥並取得勝利的準備，以防止戰爭蔓延。為了應對日益嚴峻的安全挑戰，英國首相強生預計將在本週宣布提高英國國防開支。

據天空新聞報導，桑德斯28日在年度軍事會議上指出，普丁及其「擴張主義野心」對主權、民主和在無暴力情況下生活的自由構成了極大威脅，「這是英國的1937年時刻。我們雖然並未處於戰爭狀態，但英國必須迅速採取行動，以免因未能遏制他國領土擴張而捲入戰爭」。

桑德斯所指的「1937年時刻」，是指英國當年對德國、義大利和日本法西斯採取了綏靖政策（appeasement），致使第二次世界大戰爆發。他補充，他作為參謀長接下來的工作重點是動員陸軍與北約盟國合作，做好戰鬥並取得勝利的準備，來防止戰爭在歐洲蔓延。

英國國防部長華萊士（Ben Wallace）也贊同桑德斯的說法，並希望政府自2025年起增加國防開支。此前，英國剛剛宣布將削減軍隊規模，以促進英軍的現代化建設。根據目前的計劃，英國陸軍的人數到2025年，將從目前的8.2萬人減少到7.25萬人，而其主戰坦克也會銳減35%，不過報導稱，桑德斯的演講可能會對首相強生構成壓力，迫使他提高英國國防開支。