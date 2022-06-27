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超商店名「板橋大庭店」網笑翻！他列33間奇葩門市：好好取名字

▲▼超奇葩店名讓網友笑翻。（圖／翻攝Google Maps）

▲超奇葩店名讓網友笑翻。（圖／翻攝Google Maps）

網搜小組／柯振中報導

台灣隨處可見超商，各間店家的名字也不同。對此，有男子整理出許多奇葩的門市名稱，例如「板橋大庭店」等，曝光後成為熱門話題，貼文至今超過萬人按讚，也有不少人在留言補充類似的好笑店名，意外引發討論。

一名男子在臉書上貼文，內容包含了許多便利商店的名稱，也讓他不禁感嘆，「那個，店名不能好好取ㄇ？」依據男子分享的照片截圖，有間超商的名稱叫做「無尾熊門市」，可愛的名字令人哭笑不得，在下方留言回應，「台中還有熊貓門市。」

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▲▼超奇葩店名讓網友笑翻。（圖／翻攝Google Maps）

▲▼超奇葩店名讓網友笑翻。點圖可放大。（圖／翻攝Google Maps）

▲▼超奇葩店名讓網友笑翻。（圖／翻攝Google Maps）

除了這間門市以外，其他間超商還有「板橋大庭店」、「科南門市」、「裝甲門市」、「中和浪漫店」、「東港鮪魚店」、「龍潭虎穴店」、「和美郭靖店」、「和美黃蓉店」、「台中忠孝夜店」、「北投火山店」等名稱，男子一共列出了33家門市，取名相當有趣。

▲▼超奇葩店名讓網友笑翻。（圖／翻攝Google Maps）

▲▼超奇葩店名讓網友笑翻。點圖可放大。（圖／翻攝Google Maps）

▲▼超奇葩店名讓網友笑翻。（圖／翻攝Google Maps）

對此，也有不少人留言分享，「大溪豆干店」、「全家彰化縣秀水鄉有個好水店不知道可不可上榜」、「中寮香蕉店」、「北斗七星店」、「楊梅吐氣店」、「還有嘉義蒜頭鄉7-11蒜頭門市」、「還有我常常寄件過去的 7-11林北門市」、「北斗肉圓店」、「全家八里廖添丁店」，名字令人耳目一新。

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