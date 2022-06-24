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來囤貨塞爆冰箱了！超商「哈根達斯指定雪糕下殺6折吃」剩3天

▲▼全家推哈根達斯優惠。（圖／業者提供）

▲超商哈根達斯指定雪糕下殺6折吃。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

炎炎夏天就是要嗑冰！有超商驚喜祭出「哈根達斯指定口味雪糕」下殺優惠，即日起至6月26日單支直接打6折，只要用銅板價就能爽吃，肯定要搶，期間加碼吃「霜淇淋全品項買1送1」，冰控們通通不能放過。

▲▼全家哈根達斯指定口味雪糕下殺6折吃。（圖／翻攝全家LINE群組）

▲銅板價吃哈根達斯草莓冰淇淋雪糕只有3天。（圖／翻攝全家LINE群組）

銅板價吃哈根達斯！全家驚喜祭出周末限定清涼優惠，全門市即日起至6月26日推「哈根達斯草莓冰淇淋雪糕下殺6折吃」，原價115元，現只要花69元就能吃得到，鐵粉肯定要趁機囤貨塞爆冰箱；另，期間加碼吃「Fami!ce霜淇淋同品項、蜜香玫瑰紅茶買1送1」小確幸，提醒須使用全盈+pay支付才可享有優惠。

▲▼iseLect阿薩姆奶茶550ml 4入組。（圖／7-11提供）

▲7-11推阿薩姆奶茶4入組爆殺價只要40元。

另，7-11門市也有超殺飲料優惠等搶，即日起至6月26日祭出「iseLect阿薩姆奶茶550ml4入組」原價100元，直接下殺40元，等於每瓶只要10元，超級划算；提醒民眾，本優惠活動若用振興隨取卡支付，不額外享有折扣優惠，以商品原價計算。

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