　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

恐怖！屏東上空男尾隨女子拉車門搥車窗　她嚇到飆三字經

▲赤膊男尾隨女子暴打車窗 。（圖／取自「屏東縣潮州鎮」臉書）

▲赤膊男尾隨女子，企圖拉開車門不成竟暴打車窗。（圖／取自「屏東縣潮州鎮」臉書）

記者陳崑福／屏東報導

有網友26日在屏東縣潮州鎮臉書po影片及文，指凌晨3點多，2名女子在超商買完東西後準備上車，遭一名打赤膊的男子尾隨，車內女子查覺有異，急衝上車反鎖車門，不料，男子卻又拉車門又暴打車窗，車內女子害怕尖叫，網友紛紛回應「好可怕」、「直接報警」；屏東警方獲報趕到了解，發現該名赤膊男是喝醉酒，當場向被害人道歉，警方帶回調查後將依強制罪嫌送辦。

▲赤膊男尾隨女子暴打車窗 。（圖／取自「屏東縣潮州鎮」臉書）

網友po影片及文指「影片位於2022年6月26 日凌晨3點多左右，在屏東市民生路、民生工商往市區方向旁瑞光門市7-11超商，當時是一名女性朋友與他的女性友人到瑞光門市7-11購買東西，購買完東西時，準備反(按返)車時，有一名女性朋友當時察覺到被人跟隨，就衝衝忙忙返回車上趕緊得反鎖，才沒有造成出不知後果的嚴重性」。

「當時就只有2名瘦小女子，看著那麼高壯的男子試圖對著毀損車窗犯案，當時車內已經叫得驚慌不已，嚇得半死不知所措，只想趕快離開現場，回來才得知事情經已有犯罪自由嫌疑（妨害自由），也造成個人生命財產安全」，「希望能夠藉由屏東潮州鎮的平台能夠一起給人民民老百姓一個安寧、能夠給讓半夜下班回家的親友知道注意」。

整段影片有7秒鐘，只見赤身男猛拉車門，拉不開車門後，對著車窗狂打了3到4下，車內女子驚恐害怕，忍不住罵三字經。

警方獲報帶回該男調查，廖男(25歲)表示當下喝醉酒，並向被害人道歉，訊後依法送辦。

►無敵好吃！「豆乳優格」特價了　黑糖黃豆粉口味必試

ET快訊
快訊／南澳碧候溫泉爆意外！　男滑倒溺斃
李嘉欣4器官重創瀕死　半年後驚人近況曝光
猴痘殺入　台大醫：做到這3點不用怕
一天存5枚50元　他殺豬公「35.4萬入袋」！網見金幣海跪了
福原愛糗了！　PO照告白偶像「1動作出大包」
反骨艾瑞絲爆「代言非法詐騙黑網」　酷炫親上火線道歉了
國旅有錢拿！　符合「這些條件」爽領1300元

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

基隆市府女雇員涉洩密稽查項目　包庇業者規避裁罰下場曝

快訊／台中8遊客南澳碧候溫泉戲水　1男疑不慎滑倒溺斃

當兒面狂刺前妻23刀！狠夫：為何害我變成這樣　輕判2年理由曝

BMW X4半價求售假的啦！桃園雙屍3命案　警：仍在查扣狀態

恐怖！屏東上空男尾隨女子拉車門搥車窗　她嚇到飆三字經

鹿港小鎮驚見5面「死亡」不祥木牌！嫌犯被逮曝超瞎理由

南美館「試膽」前開毒趴！情侶檔+閨蜜民宿狂嗨...惡臭飄出慘了　

快訊／三峽東麓山事故！男失足跌10公尺邊坡不治...妻全程目睹

626國際反毒日　北市警今年累計破毒品案近2千件、扣774公斤毒品

控妻塗牆「狗吃屎改不了」　尪列離婚9大理由求公道...法官打臉了

22歲女ATM前急匯20萬！　塞錢手狂抖民眾迅速阻詐

劉在錫「亂槍打鳥要簽名」笑瘋　員工拖推車..他：是騎腳踏車嗎XD

屁爸狂捉弄小獅害跌倒！被媽警告裝乖一下又出手

高速撞路邊機車再衝路樹　IG網紅身亡！重機斷兩截

小貓不見了！飼主心急尋喵　結果老爹買米回來單手抱牠

小鮮肉請阿姨幫忙錄影！她在鏡頭外不忘賣力扭臀

男紅燈右轉被警追急逃　甩落女友...她氣：開雙倍

殭屍展開幕民眾7點排隊　道士發符咒保平安、招財

摩鐵雙屍案！女疑懷孕　不滿淪小三...談判遭殺害

改編韓團歌→猴痘之歌　超鬧翻唱網讚：真有才

基隆市府女雇員涉洩密稽查項目　包庇業者規避裁罰下場曝

快訊／台中8遊客南澳碧候溫泉戲水　1男疑不慎滑倒溺斃

當兒面狂刺前妻23刀！狠夫：為何害我變成這樣　輕判2年理由曝

BMW X4半價求售假的啦！桃園雙屍3命案　警：仍在查扣狀態

恐怖！屏東上空男尾隨女子拉車門搥車窗　她嚇到飆三字經

鹿港小鎮驚見5面「死亡」不祥木牌！嫌犯被逮曝超瞎理由

南美館「試膽」前開毒趴！情侶檔+閨蜜民宿狂嗨...惡臭飄出慘了　

快訊／三峽東麓山事故！男失足跌10公尺邊坡不治...妻全程目睹

626國際反毒日　北市警今年累計破毒品案近2千件、扣774公斤毒品

控妻塗牆「狗吃屎改不了」　尪列離婚9大理由求公道...法官打臉了

該被房貸「綁架20年還是30年」？　全場答案超一致

反骨正妹爸開戰「洗門風」逆轉！　酷炫無預警PO擁抱照和好了

恐怖迎新霸凌！22歲少尉遭「瘋狂灌酒」浸冷水　被嘔吐物活活嗆死

基隆市府女雇員涉洩密稽查項目　包庇業者規避裁罰下場曝

絲瓜變苦快丟掉別吃了！　專家揭有輕微毒性：吃多易腹瀉

鐵皮屋神同步爆紅迷因！斜眼看人激似「心虛猴子」　網笑翻

連2創新高！台積電股東人數逼近139萬　一週股價跌逾1成

凱特王子妃迷彩軍服造型帥翻　體驗操作軍備笑開懷

快訊／台中8遊客南澳碧候溫泉戲水　1男疑不慎滑倒溺斃

美P-8A巡邏機穿越台海　胡錫進：中美軍機早晚再撞一次

社會熱門新聞

快訊／新莊錢都火鍋惡煞砍人！2人手掌被砍、頭破滿地血

快訊／8煞衝新莊火鍋店砍人原因曝　7嫌落網

人夫偷吃火辣助理！她傳鹹濕對話賠慘了

輪胎行縱火8死今告別式　4殞命童由來賓代上香

新莊8煞囂張刀砍！2男血濺火鍋店　警方回應了

目的地是天堂…重機男千字遺言1年後竟成真

採購經理被離職怒告好市多！法院曝超狂離職金打臉

8煞衝新莊火鍋店砍人　「趴好啦」狼狽被逮影片曝

萌博美洗澡疑遭一掌打死　寵物生活館暫停營業

縱火8死案！大兒子悼亡妻：來生再當我老婆

8惡煞衝新莊火鍋店砍人　2人落網

饗食天堂告夫妻吃霸王餐敗訴　關鍵證據曝

桃園雙屍案BMW求售　警方急回應

喊「來看恐龍」路人探頭　法官：有點丟臉

更多熱門

相關新聞

染疫男愛車失竊不敢報案　解隔離奔警局真相大白

染疫男愛車失竊不敢報案　解隔離奔警局真相大白

台東豐里派出所日前晚間接獲民眾報案稱機車遭竊，該名陳姓男子向警方表示，記6月8日機車停放在家門前，但6月9日發現機車不見，因9日晚上發現自己確診，故無法外出報案，於是在解除隔離後始向警方報案。

即/女墜樓卡水溝！用繩索拉出送醫「無生命跡象」

即/女墜樓卡水溝！用繩索拉出送醫「無生命跡象」

屏東醫院、長照開放探視　打3劑疫苗免快篩

屏東醫院、長照開放探視　打3劑疫苗免快篩

巡邏被圍堵！人民保母被喵星人強劫

巡邏被圍堵！人民保母被喵星人強劫

「放派出所槍械庫最保險」　警妙招保她老本80萬

「放派出所槍械庫最保險」　警妙招保她老本80萬

關鍵字：

屏東警察超商自小客車女子醉酒

讀者迴響

熱門新聞

快訊／新莊錢都火鍋惡煞砍人！2人手掌被砍、頭破滿地血

快訊／8煞衝新莊火鍋店砍人原因曝　7嫌落網

她每天都想上床！就醫才知身體出問題

人妻整形發現得愛滋！丈夫一聽提離婚

招牌殭屍「1張照」全場笑噴：祂們才驚恐

吃蘑菇「讓私密處臭爆」是真的！

人夫偷吃火辣助理！她傳鹹濕對話賠慘了

國內首例猴痘患者「照片公布」　衛生局：與國外不太一樣

「說好不聯絡」家寧哭了！Andy認輸

「北海岸鬼樓」真的有人住！　他一口氣買12戶曝：裝監視器等鬼

家人花5百萬買透天　20年後一聽賣價他傻了

爸爸拋棄2兒另結新歡！生病回頭要他們撫養

輪胎行縱火8死今告別式　4殞命童由來賓代上香

猴痘殺入台灣　「居家2物品」要注意

新莊8煞囂張刀砍！2男血濺火鍋店　警方回應了

更多

最夯影音

更多
22歲女ATM前急匯20萬！　塞錢手狂抖民眾迅速阻詐

22歲女ATM前急匯20萬！　塞錢手狂抖民眾迅速阻詐
劉在錫「亂槍打鳥要簽名」笑瘋　員工拖推車..他：是騎腳踏車嗎XD

劉在錫「亂槍打鳥要簽名」笑瘋　員工拖推車..他：是騎腳踏車嗎XD

屁爸狂捉弄小獅害跌倒！被媽警告裝乖一下又出手

屁爸狂捉弄小獅害跌倒！被媽警告裝乖一下又出手

高速撞路邊機車再衝路樹　IG網紅身亡！重機斷兩截

高速撞路邊機車再衝路樹　IG網紅身亡！重機斷兩截

小貓不見了！飼主心急尋喵　結果老爹買米回來單手抱牠

小貓不見了！飼主心急尋喵　結果老爹買米回來單手抱牠

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面