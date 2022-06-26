恐怖！屏東上空男尾隨女子拉車門搥車窗　她嚇到飆三字經

▲赤膊男尾隨女子，企圖拉開車門不成竟暴打車窗。（圖／取自「屏東縣潮州鎮」臉書）

記者陳崑福／屏東報導

有網友26日在屏東縣潮州鎮臉書po影片及文，指凌晨3點多，2名女子在超商買完東西後準備上車，遭一名打赤膊的男子尾隨，車內女子查覺有異，急衝上車反鎖車門，不料，男子卻又拉車門又暴打車窗，車內女子害怕尖叫，網友紛紛回應「好可怕」、「直接報警」；屏東警方獲報趕到了解，發現該名赤膊男是喝醉酒，當場向被害人道歉，警方帶回調查後將依強制罪嫌送辦。

網友po影片及文指「影片位於2022年6月26 日凌晨3點多左右，在屏東市民生路、民生工商往市區方向旁瑞光門市7-11超商，當時是一名女性朋友與他的女性友人到瑞光門市7-11購買東西，購買完東西時，準備反(按返)車時，有一名女性朋友當時察覺到被人跟隨，就衝衝忙忙返回車上趕緊得反鎖，才沒有造成出不知後果的嚴重性」。

「當時就只有2名瘦小女子，看著那麼高壯的男子試圖對著毀損車窗犯案，當時車內已經叫得驚慌不已，嚇得半死不知所措，只想趕快離開現場，回來才得知事情經已有犯罪自由嫌疑（妨害自由），也造成個人生命財產安全」，「希望能夠藉由屏東潮州鎮的平台能夠一起給人民民老百姓一個安寧、能夠給讓半夜下班回家的親友知道注意」。

整段影片有7秒鐘，只見赤身男猛拉車門，拉不開車門後，對著車窗狂打了3到4下，車內女子驚恐害怕，忍不住罵三字經。

警方獲報帶回該男調查，廖男(25歲)表示當下喝醉酒，並向被害人道歉，訊後依法送辦。