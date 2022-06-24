　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

就是要吃到！闖超商櫃台搶御飯糰　花蓮賓士男逃逸4小時落網

▲▼警方循線追查到涉案車輛沿途追捕，終於在大漢村民有街順利將男子攔下。（圖／新城分局提供，下同）

▲▼警方循線追查到涉案車輛沿途追捕，終於在大漢村民有街順利將男子攔下。（圖／新城分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮新城鄉23日凌晨發生一起超商搶奪案，一名男子至超商購物竟不付錢，經店員提醒並將物品收回，男子竟惱羞成怒，逕自走入櫃台搶走所購物品揚長離去，警方獲報循線攔查到男子車輛將他逮捕，依搶奪罪移送花蓮地方檢察署偵辦。

▲▼警方循線追查到涉案車輛沿途追捕，終於在大漢村民有街順利將男子攔下。（圖／新城分局提供，下同）

23日早上6時半左右，一名男子來到新城鄉1超商購買飲料、飯糰等物品，店員將物品放置購物袋，向他收取費用時，男子直接拎起購物袋離去，店員立即阻止他，告訴他未付錢不可將物品拿走，男子表示自己忘了付錢，並告訴他要再買兩包香菸，消費金額共計新台幣346元，但他仍不付錢，店員見狀立即把物品收起來，男子便走進收銀檯，搶走店員手中的物品並離去。

▲▼警方循線追查到涉案車輛沿途追捕，終於在大漢村民有街順利將男子攔下。（圖／新城分局提供，下同）

▲▼涉案男子他所駕駛之車輛副駕駛座上有早上所搶的飯糰及香菸。

店員突遇這狀況也當場嚇儍，立即記下該男所駕駛之交通工具車牌號碼，打電話報警請警方到場處理。

▲▼警方循線追查到涉案車輛沿途追捕，終於在大漢村民有街順利將男子攔下。（圖／新城分局提供，下同）

新城警分局獲報後立即回報勤務指揮中心通知線上警力協助攔查該車，在10時35分許北埔派出所員警於大漢村華富街看到一輛黑色賓士小客車其車牌與通報之車號相符，立即上前要求駕駛停車，同時回報勤務指揮中心表示發現涉案車輛，也請求支援警力到場協助，最後在大漢村民有街順利將男子攔下，經他搖下車窗後，發現他所駕駛之車輛副駕駛座上有早上所搶的飯糰及香菸。

新城分局表示，涉案男子姓何年約34歲，經帶回警所偵訊後連同車內證物，一併移花蓮地方檢察署依搶奪罪偵辦。

►帥爆！「BMW X5推車」4380元大人小孩都愛　激殺4.4折快搶

ET快訊
考上醫學系不讀！「決定看守天空」小鮮肉選這1系　建中女神爆他
丟丟妹直播到一半「無預警被中斷」！驚喜嘉賓苦笑…傻眼畫面曝光
「一夜N次、狂自慰」會精盡人亡？　醫揭2後果
快訊／一家6口海邊戲水意外！　33歲男溺斃
學者示警：恐觸發「規模8↑海溝型強震」　時間曝光
滷肉飯凶煞背景曝！　「皮帶刀穿胸」放血殺2寶爸
快訊／新台灣之光！10歲台裔女孩《小小廚師》總決賽奪冠

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

新手爸媽為生活瑣事吵架！警方場調解　她拿白粉喊：老公吸毒

夜店安檢鈴聲大作　屁孩掏「鋼珠寶特瓶」丟垃圾桶...下場慘了

創意家小編偷圖發梗賣豪宅　「斑比」部落客開吉結局曝光

酒精調製威士忌「大賣黑心假酒3萬瓶」　百萬設備6／30拍賣

快訊／一家4大2小瑞芳海邊戲水傳意外　33歲男子溺水...送醫不治

7屁孩半夜闖幼兒園惡搞1hr　打籃球還騎壞三輪車...下場慘了

梅雨季開車上山受困卓社林道　警冒雨1個多小時尋獲助脫困

滷肉飯店凶煞黑幫背景曝！皮帶刀穿胸放血奪命　動手的還有第6人

就是要吃到！闖超商櫃台搶御飯糰　花蓮賓士男逃逸4小時落網

「生理女心理男」陸客來台縮乳　術後發燒流膿半年...真相超誇張

具俊曄告白大S「她就像天使」　20年重逢「相擁落淚」：果然就是她

熱褲妹搭小黃付不出220　狂call男網友撒嬌沒人理

大S家宴曝光！黑范夫妻也到場　具俊曄「深情緊擁她」手還牽著♥

台中知名滷肉飯店鬥毆　男遭電扇猛砸慘丟命！

具俊曄憶分手「大S扛花癡罵名」　「我太傻」..若時光倒流：只想跟妳在一起

考幼兒園小朋友抖音哏　萌弟秒跳岡山搖超好cue

面試突被要求看身分證遭酸！ Sandy高EQ應對被讚爆

媽幫歐告慶生唱歌❤　壽星助唱甜嗓哼：快樂

具俊曄首公開娶大S甜蜜合照！　無名指刺婚戒：世上最幸福

4樣不用100！板橋必吃　生炒魷魚+炸蘿蔔糕

新手爸媽為生活瑣事吵架！警方場調解　她拿白粉喊：老公吸毒

夜店安檢鈴聲大作　屁孩掏「鋼珠寶特瓶」丟垃圾桶...下場慘了

創意家小編偷圖發梗賣豪宅　「斑比」部落客開吉結局曝光

酒精調製威士忌「大賣黑心假酒3萬瓶」　百萬設備6／30拍賣

快訊／一家4大2小瑞芳海邊戲水傳意外　33歲男子溺水...送醫不治

7屁孩半夜闖幼兒園惡搞1hr　打籃球還騎壞三輪車...下場慘了

梅雨季開車上山受困卓社林道　警冒雨1個多小時尋獲助脫困

滷肉飯店凶煞黑幫背景曝！皮帶刀穿胸放血奪命　動手的還有第6人

就是要吃到！闖超商櫃台搶御飯糰　花蓮賓士男逃逸4小時落網

「生理女心理男」陸客來台縮乳　術後發燒流膿半年...真相超誇張

台南「地獄與幽魂展」看前6大必知！不開放Cosplay　禁帶桃木劍、糯米

5分鐘完售！攻城獅總冠軍賽主場門票全被搶光　場外辦直播派對

新手爸媽為生活瑣事吵架！警方場調解　她拿白粉喊：老公吸毒

教士捍衛龍頭失利！王牌馬茲哥洛夫單局爆5分吞本季首敗　　

2年後才交屋　新婚夫妻先住公婆家...媳婦們狂勸退：破裂就回不去

肖戰熱戀楊紫結婚生子全壘打　《餘生》41億播放量漲粉百萬

海地至少54名囚犯活活餓死　政府沒錢監獄斷糧2個月

《ELLE》總編輯「甲狀腺風暴」逝！甲亢飲食4禁忌、5必吃一圖看

LIVE／確診後首度露面　陳時中最新說明

高二妹「疑拒絕男同學挑逗」遭瘋打倒地影片曝！學校辯：他有癲癇

火車上狂「XXX」！小情侶「交叉摟抱」 直接脫...她傻眼：還有小孩耶

社會熱門新聞

獨／機工長生活照曝光！　勁帥現身婚禮

台中男女警官同車查勤變車震　互為小三小王搞2年

熱褲妹稱月入千萬　只拿10萬求交保

機工長家屬放棄急救　同袍列隊送行：回家了

台中男吃滷肉飯突遭刺死　5惡徒來自桃園

喪命滷肉飯名店　男離婚獨留2幼子

高雄街頭驚現「4米巨大木箱」　神秘內容物揭曉

桃山階梯頭暈摔死！子女求償武陵農場、東勢林管處600萬元

即／首例打第4劑後猝死　檢解剖查死因

即 ／朱九繼子身亡！談判被車猛撞　搶救8天不治

三寶女鬼切遭撞　他怨遭惡意求償7萬

即/國3烏山頭多車追撞　2車頭全毀傷亡不明！

S-70C機工長離世「剩5%皮膚完整」

《少年吔》2合約成本差2千萬　議員轟

更多熱門

相關新聞

超商哈根達斯指定雪糕下殺6折吃！

超商哈根達斯指定雪糕下殺6折吃！

炎炎夏天就是要嗑冰！有超商驚喜祭出「哈根達斯指定口味雪糕」下殺優惠，即日起至6月26日單支直接打6折，只要用銅板價就能爽吃，肯定要搶，期間加碼吃「霜淇淋全品項買1送1」，冰控們通通不能放過。

超商霜淇淋、蜜香玫瑰紅茶限時買1送1

超商霜淇淋、蜜香玫瑰紅茶限時買1送1

6個「買衣小秘訣」不再白花錢

6個「買衣小秘訣」不再白花錢

警車停超商去隔壁買飯　他偷拍公審慘被砲轟

警車停超商去隔壁買飯　他偷拍公審慘被砲轟

不只是冷氣天堂！7-11店員陪柴玩捉迷藏

不只是冷氣天堂！7-11店員陪柴玩捉迷藏

關鍵字：

超商購物付錢櫃台物品落網搶奪

讀者迴響

熱門新聞

人妻組「不倫互助隊」掩護！丈夫回家品嘗：味道是一樣的

獨／機工長生活照曝光！　勁帥現身婚禮

《乘風破浪》再爆3人遭淘汰！驚見台灣女星

台中男女警官同車查勤變車震　互為小三小王搞2年

大小聘「再一間新婚房」　他噴1句話！長輩秒惦惦

他16歲打造「茶の魔手」　從百元賣到年收40億南霸天

他買5千張股票到果糖廠股東會飆罵　讓茶の魔手月省近200萬

熱褲妹稱月入千萬　只拿10萬求交保

南美館「殭屍展」明開幕　新竹靈糧堂轟：無知愚昧深深得罪神

8地區從前沒人想買！　內行最看好1地

陳文茜認「病越來越重」：活不好死不了

「這蟲蟲」在你臉上瘋狂做愛生小孩　洗臉也沒用

「睡同床卻沒撲過來」直男回5字！妹子：好痛心

男大生住宿「共用飛機杯」！結果全得菜花

機工長家屬放棄急救　同袍列隊送行：回家了

更多

最夯影音

更多
具俊曄告白大S「她就像天使」　20年重逢「相擁落淚」：果然就是她

具俊曄告白大S「她就像天使」　20年重逢「相擁落淚」：果然就是她
熱褲妹搭小黃付不出220　狂call男網友撒嬌沒人理

熱褲妹搭小黃付不出220　狂call男網友撒嬌沒人理

大S家宴曝光！黑范夫妻也到場　具俊曄「深情緊擁她」手還牽著♥

大S家宴曝光！黑范夫妻也到場　具俊曄「深情緊擁她」手還牽著♥

台中知名滷肉飯店鬥毆　男遭電扇猛砸慘丟命！

台中知名滷肉飯店鬥毆　男遭電扇猛砸慘丟命！

具俊曄憶分手「大S扛花癡罵名」　「我太傻」..若時光倒流：只想跟妳在一起

具俊曄憶分手「大S扛花癡罵名」　「我太傻」..若時光倒流：只想跟妳在一起

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面