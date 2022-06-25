新竹縣+1015！放寬醫院陪病探病限制　

▲新竹縣今日新增1015例本土確診病例。（圖／新竹縣政府提供）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣25日新增1015例本土確定病例，目前新竹縣居家隔離1408人、居家照護列管人數6659人。統計至6月24日，新竹縣累計確診人數8.9萬餘人。衛生局表示，即日起配合疫情指揮中心有條件放寬醫院陪病、探病管理措施，醫院得開放探病。

衛生局表示，新竹縣配合指揮中心公布有條件放寬醫院陪病、探病管理措施，包含醫院得開放探病，每日固定1時段，每名住院病人每次至多2名訪客為原則。第二則為探病者應出具探視當日採檢之抗原快篩(含家用快篩)自費篩檢陰性證明。若為「完成疫苗追加劑接種達14天（含）以上」或「確定病例符合解除隔離條件且距發病日或採檢陽性日（無症狀者適用）15天（含）以上至3個月內」，得免除篩檢。

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陪病管理措施則為醫院住院病人的陪病人數以1人為限，但病人若12歲以下、65歲以上，或為身心障礙或經醫療機構評估有照護需求者，陪病人數上限為2人。

此外，預定（非緊急）住院的病人陪病者，須於入院前2日內篩檢，緊急需入院陪病者，則於入院陪病前篩檢。完成疫苗追加劑接種達14天(含)以上之陪病者，每名住院病人之陪病者公費篩檢限1名；未完成疫苗追加劑接種達14天(含)以上之陪病者，應進行入院及每週定期自費篩檢。陪病者若為「確定病例符合解除隔離條件且距發病日或採檢陽性日(無症狀者適用)15天(含)以上至3個月內」，得免除篩檢。

新竹縣衛生局提醒，由於醫院屬於高感染傳播風險場域，疫情期間儘量避免不必要的陪病、探病，建議以視訊或電話方式替代實地探視，陪病、探病人員進入醫院務必佩戴口罩及遵循感染管制措施。

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