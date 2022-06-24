「滅林計畫」啟動了！點名4人幫組「新竹油尖望」　林智堅怒開吉

▲新竹市長林智堅遭內容農場點名，影射他利用白手套隻手遮天。（圖／記者陳凱力翻攝）



記者陳凱力／新竹報導

23日晚間，在網路出現一則針對新竹市長林智堅與新竹市政府的不實訊息，市府認為，該篇內文通篇杜撰、子虛烏有，更以「每日蘋果」為名偽裝成「網路新聞」，且文章並未具名，顯然為有心人士惡意編造，企圖混淆視聽。今日林智堅與新竹市府已透過委任律師提告「每日蘋果」網站與散播該訊息之特定人士。

市府表示，《每日蘋果》網站以疑似內容農場方式，轉發刊載各家新聞，府內資訊人員初步研判，該網站公司位址在新加坡，IP位址則在美國。

▲▼竹市府與林智堅今日下午已委由律師正式提告。（圖／新竹市政府提供）

昨日《每日蘋果》發布一則『台灣也有「油尖望」 竹市四人幫呼風喚雨』報導，點名林智堅與前新竹市警局局長陳耀南、行政院有黑幫背景的顧問與謝姓金主組成新竹四人幫，影射四人貪贓枉法、隻手遮天，文末還特別註明《本篇新聞放棄版權，歡迎轉載》，只是該報導屬名「小編」，文章中除了兩張陳耀南的翻攝照面，並無其他證據，顯然與一般報導方式並不相同。

市府法制科指出，捏造杜撰訊息之行為，已涉觸犯刑法侮辱、誹謗、妨礙信用等，市府已委任律師追訴相關人員之法律責任，將根據刑法第140條之侮辱公務員執行之職務罪、第309條第1項公然侮辱罪、第310條第2項加重誹謗罪、第313條第2項妨害信用罪提告，捍衛市府與市長名譽，以正視聽。

市府也呼籲民眾，接獲來源不明的訊息時，勿隨意散播、轉傳。昨日經民眾舉報市府，已有個人帳號將相關訊息散播於Line社群「關埔重劃區－光埔空中廊道促會」與臉書社團「新竹踢爆王」2處，市府也會後續追究相關法律責任。

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