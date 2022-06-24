恐怖畫面曝！汽車一路衝破牆掉圳溝　衰騎士四腳朝天撿回一命

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名謝姓駕駛，停等紅燈時疑似誤踩油門發生衝撞，撞到前方機車後一路向前，直到掉落圳溝中，所幸駕駛與騎士皆為輕傷，詳細發生原因，正由警方調查中。

62歲謝姓駕駛昨(23)日下午2時許，駕車行經光陸路，停等紅燈時疑似誤踩油門發生暴衝，一路撞到一名機車騎士後，搖搖晃晃繼續向前衝，直到撞上長春路旁的圳溝，連人帶車翻落。

▲62歲謝姓駕駛連人帶車跌落圳溝卻僅獲輕傷，恐安全氣囊起到保護緩衝。（圖／翻攝記者爆料網，下同）

警消獲報後趕往現場，所幸駕駛當時車速不快，機車騎士僅受輕傷，而62歲謝姓駕駛跌落圳溝後身上也僅受輕傷，兩人送醫後無生命危險。

據了解，62歲謝姓駕駛翻落圳溝僅受輕傷，恐歸功於車輛撞上圳溝護欄，啟動安全氣囊，氣囊瞬間彈開做到緩衝保護作用，消防人員到場時，謝男還困在車中，人員很快地協助脫困後將他送醫。警方表示，車禍疑似因誤踩油門發生，兩人皆無酒駕，詳細原因由警方接手調查。

▲▼謝姓駕駛疑似誤踩油門發生暴衝，所幸騎士與他都無生命危險。





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