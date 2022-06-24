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臉書批判「殭屍展」新竹靈糧堂遭出征　教友傻眼...爭議文章急下架

▲南美殭屍展。（圖／翻攝台南市立美術館粉專）
▲南美明日將展出的「亞洲的地獄與幽魂展」未展先轟動，網友反應兩極。（合成圖／翻攝台南市美術館粉專）

記者陳凱力／新竹報導

台南市美術館「亞洲的地獄與幽魂」展覽將於明（25）日正式開展，部分宗教團體人士認為該展充滿血腥、恐怖，要求美術館停辦；新竹靈糧堂則因批評「展出台、日、中、泰的鬼怪作品，仇敵透過這展覽，污穢國土，玷污人民，我們國家的罪惡越犯越大，無知愚昧，深深得罪神」，結果也遭到網友出征。

南美館「亞洲的地獄與幽魂」將從明天開始持續展出到10月16日為止，日前展方曝光幾張身穿清朝服裝的殭屍照，未演先轟動，不過網友反應也呈現兩極化，更有宗教團體加入反對陣容，要求南美館停辦或撤走該展覽。

新竹靈糧堂因6月20日至26日的「本週禱告內容」，批評國家兩廳院實驗劇場的展演的《聲妖錄》活動以及南美館「亞洲的地獄與幽魂」展覽，「展出台、日、中、泰的鬼怪作品，仇敵透過這展覽，污穢國土，玷污人民，我們國家的罪惡越犯越大，無知愚昧，深深得罪神！」遭到網友出征。

▲▼台南美術館遭宗教團進攻！要求撤除「殭屍展」：為孩子們把關。（圖／翻攝臉書）

▲網友反應兩極，引起非常多的留言回應。

《東森新媒體ETtoday》記者實地拜訪新竹靈糧堂，教會則表示不願意接受採訪。一名弟兄私下表示，由於粉專、網站有專門負責的弟兄姊妹，其他人也都是昨晚才知道教會批評殭屍展一事，大部分教友對於出征聲浪皆平靜看待，甚至許多教友都還不知道發生此事，教友私下也表示，不清楚負責的兄姊妹為何公開批評，不過發生都已經發生，大家一起面對。

外界好奇，東方的殭屍與西方上帝看似沒有交集，為什麼教會如此激烈批評？該名弟兄也表示，自己也很意外，詳細原因恐怕要問負責的弟兄姊妹才知道。

▲新竹靈糧堂。（圖／記者陳凱力攝）

▲▼新竹靈糧堂因在網路上批評該展，遭到網友出征。（上圖／記者陳凱力攝，下圖／翻攝新竹靈糧堂粉專）

▲▼新竹靈糧堂遭出征　「東方殭屍與西方上帝啥關係」教友也傻了。（圖／翻攝新竹靈糧堂粉專）

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