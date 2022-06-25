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高虹安嘆新竹老字號「家欣樓」將熄燈　釣出柯文哲青澀結婚照

▲高虹安嘆婚宴老字號「家欣樓」將熄燈　意外釣出柯文哲結婚照。（圖／翻攝高虹安臉書）

▲高虹安感嘆家欣樓即將走路歷史，引起柯文哲共鳴。（圖／翻攝高虹安臉書，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹35年婚宴老字「家欣樓」日前宣布將結束營業，民眾黨立委高虹安在臉書感嘆這間乘載許多新竹人回憶的餐廳即將走入歷史時，意外釣出台北市長柯文哲留言，表示自己的婚宴就是在家欣樓舉辦，同時貼出當時的結婚照。

繼彭園、金輝後，新竹市又一婚宴老字號不敵疫情宣告熄燈落幕。家欣樓近日公告，因不敵疫情衝擊，重挫婚宴市場，而決定於7月31日結束營業。

家欣樓將走入歷史，高虹安也感嘆，對於新竹人來說，婚宴、尾牙、春酒、謝師宴，許多重要時刻都在家欣樓度過，結束營業，是新竹人的損失。

▲高虹安嘆婚宴老字號「家欣樓」將熄燈　意外釣出柯文哲結婚照。（圖／翻攝高虹安臉書）

▲柯文哲透露，自己和陳佩琪就是在家欣樓舉行結婚典禮，這幾年遇到父母親生日、家族聚會，也都是在家欣聚餐，同時還附上婚紗照。

高虹安的感嘆，引起台北市長柯文哲共鳴，他在留言透露，自己和陳佩琪就是在家欣樓舉行結婚典禮的，這幾年遇到父母親生日、家族聚會，也都是在家欣聚餐，同時還附上婚紗照。

柯文哲說，看到這個消息，覺得震驚也遺憾，謝謝家欣樓35年來，陪伴無數新竹人度過人生里程。疫情加上通膨，如何幫助店家振興轉型，這是一個難題，我們都要嚴肅面對。

▲高虹安嘆婚宴老字號「家欣樓」將熄燈　意外釣出柯文哲結婚照。（圖／翻攝高虹安臉書）

▲繼彭園、金輝後，新竹市又一婚宴老字號不敵疫情宣告熄燈落幕。家欣樓近日公告，因不敵疫情衝擊，重挫婚宴市場，而決定於7月31日結束營業。

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