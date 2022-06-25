1人顧60病患！彰化精神病醫院爆群聚　醫護累到崩潰

▲彰化山線精神病院爆內感染，確診逾200人，1名醫護竟要照顧多達60名病患。（圖／翻攝Google maps）

記者唐詠絮、蔡怡萍／彰化報導

彰化日前才傳出位於海線1間大型醫療醫院，身心科病房至少有130人PCR採檢陽性，1名醫護需照顧20名確診患者，院方卻毫無作為、壓力大到崩潰。而今（25）又傳出山線也有一家精神科醫院內爆發群聚感染，確診人數更多達200人，而護理人力更加不足、1人需照顧60位患者，護理人員身心是更加無奈疲憊。

彰化海線醫院身心科6月9日爆發群聚感染，多人出現呼吸道症狀，採檢後至少有130人確診，有醫護人員爆料指出，院內無感控作為，也沒清消更沒防護裝備，甚至也讓清潔人員穿梭在病房、負壓隔離病房及身心科病房之間，只怕會造成更嚴重的傳染。

▲彰化先前也爆出群聚感染的大型醫院。（圖／民眾提供）



事情尚未處理完畢，今天再傳彰化山線某間精神科醫院爆院內群聚。據了解，染疫患者多達200人，而在醫護資源更缺乏的情形之下、1人竟須照顧60名病患，懸殊的醫病比讓醫護大喊吃不消，身心幾乎要崩潰。

而現在每日都有數萬人染疫，其中當然也包含不少醫護，在持續爆量的照護工作之外，醫護確診後也沒補充適當人力，讓本來就辛苦的護理師與護佐的工作量更是雪上加霜，有護理師就透露這樣的情形根本就不合規定。

該精神病醫院院方則表示，院內近日來確實都有患者確診，也包含少數護理工作人員，但院內的醫病比都有符合規範，設備也都有進行設置與更新，而這波疫情高峰已過、目前有緩和趨勢，院內工作也都回歸正軌，並無不合理情況。

