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猴痘大爆發　潘建志曝1數據「難怪國外專家緊張了！」

記者邱晟軒／綜合報導

國內出現首例「猴痘」確定病例，確診個案為25歲男性，16日自德國返台後身體不適就醫，經研判為猴痘確診，消息傳出後，引發外界高度關注。對此，醫師潘建志示警，82天後全球恐怕將有超過400萬人感染猴痘，「難怪國外媒體和公衛專家緊張起來！」

針對台灣境外移入首例猴痘，潘建志今（25日）臉書發文指出，經過換算，以目前的感染速度，全球每8.2天增加一倍，現在4,124例，82天後將達到1,024倍，屆時恐怕將有超過400萬人感染猴痘，「難怪國外媒體和公衛專家緊張起來。」

▲▼ 。（圖／翻攝BillyPan 潘建志醫師 ）

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▲全球猴痘確診數8.2天增加一倍。（圖／翻攝BillyPan 潘建志醫師 ）

潘建志說明，猴痘潛伏期1-2週，病程約4週，目前98%的確診個案是男性，高比率有「男男性行為」。除了密切接觸外，污物、飛沫、氣溶膠會傳染嗎？有待研究，另外死亡率也還不確定。

潘建志表示，天花疫苗對猴痘有85%的保護力，台灣一直打到1979年，民國67年底才停打。年紀大於43歲的人，可以找找身上有沒有痘疤，當年是規定打在嬰兒大腿上，手臂上如果有痘疤，大多是卡介苗。

疾管署指出，此波猴痘疫情自5月中於英國爆發以來，全球累計50國報告至少3,598例確診，其中以歐洲及美洲病例數最多，累計病例前五名為英國793例、德國592例、西班牙520例、法國330例及葡萄牙328例，亞洲目前為韓國與新加坡有境外移入病例。猴痘傳播對象具侷限性、多與陽性個案親密接觸或不安全性行為，或照顧確診者的醫護；由於國際猴痘疫情逐漸擴大，疾管署將持續加強國際港埠檢疫措施及民眾風險溝通與衛教宣導，並積極與國際藥廠洽談第三代天花疫苗及抗病毒藥物。

疾管署呼籲，為減少受感染風險，建議民眾出國應避免接觸猴痘疑似個案，返國入境時如出現發燒、皮膚病灶如紅疹、丘疹、水泡或膿疱等疑似症狀，應主動告知航空公司人員及機場港口檢疫人員，並儘速就醫，告知醫師旅遊史及接觸史。

▼全球各地出現猴痘病例。（圖／路透）

▲▼全球各地出現猴痘病例。（圖／路透）

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