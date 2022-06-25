疫情趨緩疫苗打氣退燒　南投5至11歲假日接種站「接種率僅1成2」

▲南投縣5至11歲新冠疫苗假日接種站人潮不似日前踴躍，圖為草屯鎮衛生所施打情形。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

中央流行疫情指揮中心今天公布南投縣確診人數921例，截至6月24日累計確診人數5萬1976例，居家隔離人數3682例，今日已解除隔離1316例，居家照護人數5415例，各鄉鎮確診人數即時訊息詳見https://reurl.cc/2ZWkKO。



南投縣衛生局指出，今天死亡人數則新增7人，累計死亡143人，包括60至69歲1人，70至79歲2人，80至89歲2人，90歲以上2人，皆罹患慢性疾病，其中5人未接種疫苗；目前全國確診率達15.2%、南投確診率10.7%，確診數雖有下降趨勢，但單日死亡人數仍破百，顯示疫情仍處高原期。

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衛生局長陳南松表示，今天周六假日在13鄉鎮衛生所開設5至11歲兒童BNT疫苗及6至11歲莫德納疫苗接種站，BNT和莫德納分別備有12000劑及6000劑，本日預估符合接種資格兒童約5200人，今日接種人數僅635人、約占12%，截至今日5至11歲第2劑累計接種人數共計1109人，接種率21.3%。

草屯鎮衛生所主任簡宏謨說，今日早上有媽媽帶有氣喘病史的6歲女兒前來，詢問醫師是否可接種新冠疫苗，他仔細評估後，解釋小女孩並非急性期，目前病況穩定，可安心接種，家長才同意接種；簡宏謨強調，接種新冠疫苗可降低因感染新冠肺炎引發重症機率，仍呼籲家長在兒童第1劑已滿4至8週時，就可至全縣76家合約院所接種。

另一位阿嬤帶6歲孫子至衛生所接種第1劑兒童疫苗，表示因疫情嚴重、擔心孫子也被感染，除提醒孫子多注意防疫措施，要戴好口罩、勤洗手、避免至人潮壅擠處，由於兒媳忙於工作沒時間帶小孩去接種，所以一大早就帶孫子前來，接種後感到安心許多。

陳南松補充，南投中壯年族群接種狀況都低於全國平均值：30至49歲第3劑73.3%（落後全國3.9%），50至64歲第3劑72.5%（落後全國3.2%），較不理想；老、小接種率則都高於全國平均值，但也提醒65歲以上長者尚未接種第4劑疫苗，如與第3劑間隔已滿5個月者，至7月31日接種都送500元衛教品和2支快篩試劑，兒童疫苗除今天於各鄉鎮衛生所接種，6月27日至7月8日也安排合約院所醫療團隊於校園接種，家長也可帶孩子自行至合約院所接種。