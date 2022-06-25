　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

竹市+791！即日起開放醫院長照機構探病訪視

▲竹市+791　即日起開放醫院、長照機構探病探視。（圖／新竹市府提供）

▲新竹市今日新增791例本土確診病例。（圖／新竹市府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市今（25）日新增791例確診個案，今（111）年以來累積64,036例，居家照護者為6,749人、居家隔離者為1,579人。因應中央流行疫情指揮中心放寬探病的限制，新竹市衛生局表示，即日起開放醫院、長照機構探病探視。

加護病房、安寧病房、呼吸照護病房(含RCC)、精神科、慢性病房及兒童病房等區域，及有身心障礙、病況危急或例外情形者，得開放探病。住院病人之陪病以1人為限，病人為12歲以下，65歲以上，身心障礙或經醫療機構評估有照護需求者，陪病人數上限為2人，但陪病者的公費篩檢僅限1名。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而住宿式長照機構訪客管制措施優先以視訊訪視為主，探視條件則依據各機構公告滾動式開放，採預約探訪每次2人以內，每次30分鐘為限，且在機構規劃的訪客空間。各醫院及機構仍可參考中央原則自訂管理規範。

▲竹市+791　即日起開放醫院、長照機構探病探視。（圖／新竹市府提供）

▲▼因應中央疫情指揮中心放寬探病的限制，新竹市即日起開放醫院、長照機構探病探視。

▲竹市+791　即日起開放醫院、長照機構探病探視。（圖／新竹市府提供）

另，指揮中心宣布自下周一(6月27日)起至7月31日止，社區式機構納入定期公費快篩範疇。快篩陽性，由機構立即請專責醫療院所視訊診療並投藥；確診後，3個月內免再篩檢。各機構仍可參考中央原則自訂管理規範。

市府表示，為加強長者接種疫苗以提升保護力，長輩接種任一劑次疫苗可獲得500元超商禮券及2劑快篩試劑措施，已延長至7月31日。本市下週中正市場、體育館及慈濟靜思堂三大疫苗施打站，持續提供65歲以上及55歲以上原住民長輩疫苗施打服務至7月1日止，每週一、三、五莫德納，每週二、四輝瑞，請尚未接種之長輩把握機會儘速接種。

衛生局提醒，5到11歲兒童已開放第2劑接種，與第1劑接種滿4週後可向合約診所開診時間電話預約（https://reurl.cc/0pnxb6），其它年齡民眾亦可於各廠牌疫苗診所預約（https://reurl.cc/QLD6ko）。

►高虹安嘆新竹老字號「家欣樓」將熄燈　釣出柯文哲青澀結婚照

►新竹「這鄉」發第二波紓困金！金額再加碼　1萬2300人開心領錢

►臉書批判「殭屍展」新竹靈糧堂遭出征　教友傻眼...爭議文章急下架

►「滅林計畫」啟動了！點名4人幫組「新竹油尖望」　林智堅怒開吉

►從此愛上洗碗！「妙管家植萃酵素洗碗精」好用不殘留，兩件再9折

ET快訊
童顏悲劇！32歲媽「半張臉永遠停在12歲」　驚人真面目曝光
快訊／還沒停！雷雨彈再轟5縣市　警戒區域出爐
猴痘最新指引！接觸者「2對象監測避免性行為」　風險分類6情境
排隊看完殭屍「後悔了」　網狂刷照片秒挺：沒想像驚悚
摩鐵雙屍命案！女懷孕不滿淪小三　持超音波照片談判慘遭殺害
驚人「雨瀑」狂轟北市信義區！　照片曝光
快訊／殭屍展售票重啟了！　南美館重新開放
快訊／桃園大樓氣爆！　18歲男學生自家做實驗炸掉浴室

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／還沒停！雷雨彈再轟台中等5縣市　警戒區域出爐

竹市+791！即日起開放醫院長照機構探病訪視

猴痘最新指引！接觸者「2對象監測避免性行為」　風險分類6情境高危

手被機器黏住「工人13秒後倒地」觸電亡！驚悚過程　監視器全錄下

疫情趨緩疫苗打氣退燒　南投5至11歲假日接種站「接種率僅1成2」

本土確診再降！莊人祥曝「循環規律」　估這幾天3萬至4萬

空降北市參戰！美女醫砲翻柯文哲　他吐槽「難道柯還能連任」

桃園+3272！6／27增設接種站　市府：疫情呈現穩定下降趨勢　

高雄醫院長照仍禁探病！猴痘男接觸3醫護　6情況具高風險

滷味攤會有！台灣冷門「1食物」　法國妹嚇到生氣：這是狗吃的

小S惡搞姊夫！大S前逼問「愛我姊姊嗎？」 　具俊曄「台灣腔」網笑：好親切

小貓不見了！飼主心急尋喵　結果老爹買米回來單手抱牠

高雄極奢華別墅曝光！屋主沒住過　開價1.38億送千萬扁柏桌

笨貓耍呆萌！以為「竹筷是麵條」　咬到瞇眼懷疑貓生：太硬了啦...

駕駛疑誤踩油門一路衝　衰騎士四腳朝天僅輕傷

狂飆36度壽山動物熱壞　園方請吃冰消暑透心涼

柴老大「扮恰吉劫超商」下秒定格　老爸笑翻：都不動怎麼搶肉肉XD

排灣男被問「騎山豬上課？」　曝光阿公神坐騎：開水牛啦

柴犬接球超興奮小腳丫跳踏踏舞　口水滴滿地引網笑：像是要吃肉

拍婚紗幕後荒謬又搞笑XD　新郎視角像「老鷹抓小雞」

快訊／還沒停！雷雨彈再轟台中等5縣市　警戒區域出爐

竹市+791！即日起開放醫院長照機構探病訪視

猴痘最新指引！接觸者「2對象監測避免性行為」　風險分類6情境高危

手被機器黏住「工人13秒後倒地」觸電亡！驚悚過程　監視器全錄下

疫情趨緩疫苗打氣退燒　南投5至11歲假日接種站「接種率僅1成2」

本土確診再降！莊人祥曝「循環規律」　估這幾天3萬至4萬

空降北市參戰！美女醫砲翻柯文哲　他吐槽「難道柯還能連任」

桃園+3272！6／27增設接種站　市府：疫情呈現穩定下降趨勢　

高雄醫院長照仍禁探病！猴痘男接觸3醫護　6情況具高風險

滷味攤會有！台灣冷門「1食物」　法國妹嚇到生氣：這是狗吃的

蘿莉塔為她套上「純金戒指」　揭國光女神真實為人：永遠記得恩情

人妻只穿薄紗！車內「睡衣誘惑」結果他阿嬤在後座　糗片爆紅

BL劇大結局尺度噴發！「鄭傅CP」火辣滾床2分40秒吻不停

台北無菜單創意私廚料理！清蒸處女蟳掛滿豐厚蟹膏、配老酒吃更香

職場性暴力！她每天被豬哥主管「伸裙底亂摸」　崩潰到差點輕生

快訊／高雄女墜樓卡進水溝！　消防用繩索拉出送醫...無生命跡象

花7萬5刺青！結果「墓碑變酒壺」　1個月後提告討錢...法官打臉

出家門感覺有視線襲身！　她地毯式搜索曝「行走監視器」真面目

虎斑被退養憂鬱到不吃不喝！　半個月後「重獲幸福」安逸躺新家

味全先發輪值缺人　葉總選秀目光鎖定即戰力投手

下班後想運動…路上看到窄裙正妹！他衝上去把美臀當籃球抓

生活熱門新聞

招牌殭屍「1張照」全場笑噴：祂們才驚恐

桃園雙屍案BMW傳「對折求售」　車主：只是沾到一點屍水

確診妹「因1身分」理賠拿31萬！明細超狂曝光

婦人闖商店　「掀出長輩」炸春光

碰到猴痘病患「這部位」恐被傳染！7QA一次看

「恐怖雨瀑布」狂炸台北！震撼畫面曝

女友7000元雨鞋　網：雨天必穿

猴痘殺入台灣！　醫示警「恐怖傳播2途徑」

Google街景見裸身開啪！情慾座標2萬人狂搜

新婚夜住婆家！她半夜目睹「駭人1幕」嚇到失神

台首例猴痘男不知什麼是猴痘：在德國沒聽過

快訊／死亡增151例！今本土+40293

台男染猴痘「擴大匡列19人」！負壓隔離治療中病況曝

專家籲：口罩真的別拿下！猴痘高危險3類人曝光

更多熱門

相關新聞

南投5至11歲假日接種站接種率僅1成2

南投5至11歲假日接種站接種率僅1成2

中央流行疫情指揮中心今天公布南投縣確診人數921例，截至6月24日累計確診人數5萬1976例，居家隔離人數3682例，今日已解除隔離1316例，居家照護人數5415例，各鄉鎮確診人數即時訊息詳見https://reurl.cc/2ZWkKO。

本土確診再下降 莊人祥：預估這幾天3萬至4萬間

本土確診再下降 莊人祥：預估這幾天3萬至4萬間

1醫護顧60病患　彰化精神病醫院爆群聚

1醫護顧60病患　彰化精神病醫院爆群聚

桃園市新增3,272例個案　疫情穩定下降

桃園市新增3,272例個案　疫情穩定下降

高雄+5556醫院長照仍禁探病！接觸猴痘6情況風險高

高雄+5556醫院長照仍禁探病！接觸猴痘6情況風險高

關鍵字：

新冠疫情疫情社區感染台灣防疫COVlD-19

讀者迴響

熱門新聞

招牌殭屍「1張照」全場笑噴：祂們才驚恐

桃園雙屍案BMW傳「對折求售」　車主：只是沾到一點屍水

苗栗車禍重機斷兩截　騎士OHCA…IG告白愛車：願意牽你到永遠

即／陽氣太盛招架不住？　南美館殭屍展緊急暫停售票

慎入！「死亡博物館」比南美館殭屍更恐怖

高雄極奢華別墅曝光！屋主沒住過　開價1.38億送千萬扁柏桌

確診妹「因1身分」理賠拿31萬！明細超狂曝光

女大生拔完智齒拍畢業照　腫成倉鼠崩潰

猛撞路邊停車再衝路樹　IG網紅不治

婦人闖商店　「掀出長輩」炸春光

碰到猴痘病患「這部位」恐被傳染！7QA一次看

即／高雄砂石車右轉「輾斃單車女」　疑視線死角釀禍

萌博美洗澡疑遭一掌打死　寵物生活館暫停營業

趙小僑懷孕8月「身體冒2神奇變化」！

287女滲淪A片主角任人看　供貨商竟是警察和老師

更多

最夯影音

更多
小S惡搞姊夫！大S前逼問「愛我姊姊嗎？」 　具俊曄「台灣腔」網笑：好親切

小S惡搞姊夫！大S前逼問「愛我姊姊嗎？」 　具俊曄「台灣腔」網笑：好親切
小貓不見了！飼主心急尋喵　結果老爹買米回來單手抱牠

小貓不見了！飼主心急尋喵　結果老爹買米回來單手抱牠

高雄極奢華別墅曝光！屋主沒住過　開價1.38億送千萬扁柏桌

高雄極奢華別墅曝光！屋主沒住過　開價1.38億送千萬扁柏桌

笨貓耍呆萌！以為「竹筷是麵條」　咬到瞇眼懷疑貓生：太硬了啦...

笨貓耍呆萌！以為「竹筷是麵條」　咬到瞇眼懷疑貓生：太硬了啦...

駕駛疑誤踩油門一路衝　衰騎士四腳朝天僅輕傷

駕駛疑誤踩油門一路衝　衰騎士四腳朝天僅輕傷

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面