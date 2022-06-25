竹市+791！即日起開放醫院長照機構探病訪視

▲新竹市今日新增791例本土確診病例。（圖／新竹市府提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹市今（25）日新增791例確診個案，今（111）年以來累積64,036例，居家照護者為6,749人、居家隔離者為1,579人。因應中央流行疫情指揮中心放寬探病的限制，新竹市衛生局表示，即日起開放醫院、長照機構探病探視。

加護病房、安寧病房、呼吸照護病房(含RCC)、精神科、慢性病房及兒童病房等區域，及有身心障礙、病況危急或例外情形者，得開放探病。住院病人之陪病以1人為限，病人為12歲以下，65歲以上，身心障礙或經醫療機構評估有照護需求者，陪病人數上限為2人，但陪病者的公費篩檢僅限1名。

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而住宿式長照機構訪客管制措施優先以視訊訪視為主，探視條件則依據各機構公告滾動式開放，採預約探訪每次2人以內，每次30分鐘為限，且在機構規劃的訪客空間。各醫院及機構仍可參考中央原則自訂管理規範。

▲▼因應中央疫情指揮中心放寬探病的限制，新竹市即日起開放醫院、長照機構探病探視。

另，指揮中心宣布自下周一(6月27日)起至7月31日止，社區式機構納入定期公費快篩範疇。快篩陽性，由機構立即請專責醫療院所視訊診療並投藥；確診後，3個月內免再篩檢。各機構仍可參考中央原則自訂管理規範。

市府表示，為加強長者接種疫苗以提升保護力，長輩接種任一劑次疫苗可獲得500元超商禮券及2劑快篩試劑措施，已延長至7月31日。本市下週中正市場、體育館及慈濟靜思堂三大疫苗施打站，持續提供65歲以上及55歲以上原住民長輩疫苗施打服務至7月1日止，每週一、三、五莫德納，每週二、四輝瑞，請尚未接種之長輩把握機會儘速接種。

衛生局提醒，5到11歲兒童已開放第2劑接種，與第1劑接種滿4週後可向合約診所開診時間電話預約（https://reurl.cc/0pnxb6），其它年齡民眾亦可於各廠牌疫苗診所預約（https://reurl.cc/QLD6ko）。

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