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「疫情影響生計」裝可憐求買農產　雲林小農遭詐騙集團盜圖　

▲網路不肖業者盜用雲林小農照片販售來路不明農產，當民眾收到品質有問題需退貨時卻求助無門。（圖／雲林縣政府提供）

▲網路不肖業者盜用雲林小農照片販售來路不明農產，當民眾收到品質有問題需退貨時卻求助無門。（圖／雲林縣政府提供）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府農業處近期發現有不肖詐騙業者以「疫情影響生計，請救救我們」聳動字眼，偽裝雲林小農，利用民眾同情心詐取錢財，並以「不滿意包退」的說法，製造可退貨的假象，事實上卻找不到該商品公司地址或客服聯絡電話。農業處呼籲民眾，在購買前請多觀察、比對、查證網頁資訊，不要購買來源不明的農產品。

雲林縣政府農業處說明，詐騙業者透過「疫情影響生計，請救救我們」、「大環境不佳、農產品無人收購也無法出口只好自行出售」等聳動字眼，透過社群網站宣傳，夾帶一頁式廣告連結進行詐騙，為了吸引民眾，甚至申請許多假帳號於貼文下留言，營造產品真的有人購買且一致好評的評價。

經查該廣告網站上的宣傳圖，只是各家新聞電視的截圖、剪報，並無更多生產過程資訊，且商品的文字及圖片前後經常不一致，而網站上公布的檢驗報告書甚至有模糊、遮蓋或是文字修圖過的痕跡，以有機、產銷履歷農產品為例，證書上均會標註生產者的姓名及生產地址等資訊，甚至產銷履歷資訊網，應該都可以找到生產單位的聯絡方式。

但這些網站附上的驗證證書都會遮蓋相關資訊，以防消費者去查詢；網站還會標榜「限量特價」的行銷手法、並以「貨到付款、免運費、15天鑑賞期、不滿意包退」的說法，製造可退貨的假象，卻找不到該商品公司地址或客服聯絡電話，在客服電子郵件留言卻遲遲收不到回應，甚至於有些商品廣告頁面是再也找不到，讓消費者求償無門。

雲林縣政府農業處呼籲，網路詐騙行為層出不窮，為杜絕 「假網購真盜圖」詐騙廣告，在購買前請多觀察、比對、查證網頁資訊，也請大家注意不要購買來源不明的農產品，並利用警政署 165 防詐騙專線檢舉不實廣告。此外民眾如有選購農產品需求，可至雲林良品電商平台選購在地安心的農特產品。

▲網路不肖業者盜用雲林小農照片販售來路不明農產，當民眾收到品質有問題需退貨時卻求助無門。（圖／雲林縣政府提供）

▲網路不肖業者盜用雲林小農照片販售來路不明農產，當民眾收到品質有問題需退貨時卻求助無門。（圖／雲林縣政府提供）

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