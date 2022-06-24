怕會害到施暴家人　雲林長輩遭暴力對待自主通報數幾為0　

▲雲林縣政府結合社福團體專業能量，深入社區推廣家暴防治社區初級預防宣導方案，藉由社區居民的集體意識培養，凝聚社區力量形成社區安全防護網絡。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣府透過公益彩券盈餘分配款補助與雲萱基金會以汪洋中的船和槳為意象，辦理「家暴防治宣導月」活動。象徵家庭的經營需要靠家人同心協力，也需要社會中各網絡的協助與支持才能和諧，有如領航者、掌舵者，帶領著水手拿著槳各司其職，建構起防治家暴安全防護網，強化預防宣導，網住每個受暴的家庭。

根據衛生福利部家庭暴力事件通報案件統計資料顯示，近三年來雲林縣家庭暴力案件通報量，民國2019年4688件次、2020年5165件次、2021年5,334件次，通報案件逐年上升，且目前保護案件通報來源以責任通報單位通報為多數，來自社區民眾之通報仍屬少數。

雲林縣長張麗善表示，雲林縣近幾年積極推動家庭暴力防治社區初級預防工作，希望能促進民眾對於家庭暴力問題之敏感度，建立正確的預防與通報觀念，今年與33個防暴社區合作，深入社區協助推廣在地特色的家暴防治社區初級預防宣導方案，藉由社區居民的集體意識培養，凝聚社區力量形成社區安全防護網絡。

雲萱基金會董事長黃凱稜說明，因基金會獲報家暴案件數為麥寮鄉第二高佔14%，我們即希望能夠走進麥寮宣導，將在7月16日於雲林縣麥寮城鄉運動公園辦理家庭暴力防治議題宣導、展演活動，希望藉由活動將「拒絕暴力家庭暴力」的六字箴言讓民眾深記心中，邀請社會大眾一起響應反暴力總動員，將防暴的理念向外傳達，影響到社區中每個角落。

社會處表示，雲林縣目前受暴平均數較全國平均高，65歲以上被子女或孫子女施暴的情況高，這可能跟雲林縣老人比例高也有關係，另一部分也跟就失業及無業情況待在家裡引發衝突相關，因目前通報主要來自於醫療與警政，所以希望推社區預防，讓社區民眾來協助通報，

社工科長許惠文說，家暴案件長輩受暴比例為12%、雲林縣為16%較全國平均高，而長輩通常會因施暴人是親人而有所顧忌，所以自身通報機率幾乎是0，所以會希望未來通報情況不再是主要警政、社政主要的人，而是以社區來軟性介入協助，讓社工可以即時並儘速進到家庭裡面從根本觀念正向引導。

社會處處長林文志表示，雲林縣政府自2020年號召社區、團體、基層組織之幹部、志工、熱心有意願之社區民眾加入防暴宣導行列成為「社區防暴宣導講師」，今年已培育完成12位成為社區在地防暴人力資源，是社區防暴宣導的種子，參與社區初級預防推廣工作，更是社區防暴網絡重要之在地預防基礎。

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