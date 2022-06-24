洗蔥場、工地現非法移工作業　雲林移民署單日查獲14人涉不法

▲雲林縣專勤隊獲報有工地出現失聯移工非法工作，進行聯合稽查，當場逮獲3名非法工人。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

移民署南區事務大隊雲林縣專勤隊日前接獲檢舉，指出二崙鄉洗蔥工廠及虎尾鎮工地有疑似聘僱失聯移工非法從事工作。雲林縣專勤隊偕雲林縣警局及雲林縣府勞青處組成聯合稽查小組，一舉查獲4男3女共7名失聯移工，並將6名非法雇主及1名非法仲介一同訊後，依違反就業服務法函送雲林縣政府裁罰。

雲林縣專勤隊前天（22日）與聯合查察人員前往二崙鄉一處洗蔥工廠，入內即發現 4名外籍移工正在進行洗蔥工作，移工看見專勤隊人員突然出現，當場一臉錯愕手足無措，原地乖乖就逮，經專勤隊人員現場查證身分後，4人均為失聯移工，全部帶回雲林縣專勤隊依規定查處及收容。

▲雲林縣專勤隊進行聯合稽查，於二崙鄉一處洗蔥場查獲4名洗蔥工人為非法移工。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

稽查人員接續轉往虎尾鎮一處大型建築工地查處，因該工地腹地廣大，執行查緝行動不易，聯合查察人員分成三組隊逐一搜查工地各層樓各處，最後於堆滿廢棄木板的樓梯間，發現因藏匿許久難忍酷熱而暴露行踨的3名失聯移工，稽查人員立刻抓緊時機圍捕順利查緝。

▲雲林縣專勤隊人員眼尖發工地一處隱密地點有移工藏匿。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣專勤隊隊長鄧宇哲表示，防疫期間仍將持續查緝非法外來人口，展現政府執法決心，呼籲民眾切勿心存僥倖，聘僱、媒介或容留失聯移工及其他非法外來人口從事工作，否則違反就業服務法，將面臨15萬以上75萬元以下罰鍰，若是5年內再次違反更涉及刑責，最重可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣120萬元以下罰金，也歡迎民眾踴躍向雲林縣專勤隊檢舉，共同打擊不法，電話是05-5346119。

▲雲林縣專勤隊獲報有工地出現失聯移工非法工作，進行聯合稽查，當場逮獲3名非法工人。（圖／記者蔡佩旻翻攝

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