房產科技火熱！永慶房屋開出百名資訊職缺

▲房產科技正夯！永慶擴大招募資訊人才，開出上百名相關職缺。

圖、文／永慶房屋提供

永慶獨有「PropTech Workshop」，針對不同領域的資訊人才，給予完整訓練和技術交流，除了技術，更培養數據和提案能力，成為最吸引資訊人才加入永慶的主因之一。為打造下一世代的房產科技，永慶擴大招募百位資訊人才，開出數據分析師、雲端工程師、軟體開發工程師等眾多職缺。

永慶開PropTech Workshop 培育全方位資訊人才

為幫助資訊人在房地產領域和專業技術上快速成長，永慶設計獨有「PropTech Workshop」，得到眾多同仁好評。永慶房產集團產品企劃部協理呂學堯表示，科技技術推陳出新，許多資訊人未必能接觸業界最新的技術與概念；再加上資訊人缺乏房地產產業的專業知識，造成許多人剛進入永慶時，沒使用過新技術導致跟不上團隊，或是數據分析的成果往往跟實務脫節。

因此科技人在永慶「PropTech Workshop」中，可以迅速了解房價因素、消費者購售屋決策、房產數據、購售屋流程等房地產專業知識。永慶「PropTech Workshop」還會根據員工不同的職能，安排如IT技術、數據分析、專案規劃與管理等不同課程，並投入實作中，以提升員工的專業技術、分析技巧、專案執行能力、甚至是簡報與提案能力，培育出具有研發分析以及執行能力的頂尖資訊人才。

許多永慶資訊團隊成員都表示，經過「PropTech Workshop」的洗禮後，才了解到相同的技術在商業的使用上，有這麼多應用方式。每一位團隊成員都有機會運用最新技術和所學，將舊的系統重新翻寫，逐步建構好最新的系統功能，全方面鍛鍊自己的技術能力。

永慶資訊人形塑未來的房產交易！

永慶房屋是最早導入房產科技的房仲業者，開發出的房產科技被永慶房產集團全台1400多間門店所使用、每天有超過7萬名不重複使用者、間接或直接創造超過上千億元的交易金額，影響非常大！呂學堯指出，永慶所開發的系統不僅要長期維運還要持續優化，所以永慶的資訊團隊一直研究並導入新技術，嘗試新科技的各種可能，並且運用到實際商業服務之中。

「在永慶服務的資訊人，不僅僅只是貢獻技術而已；他們能夠發起專案，將自己的創意或想法化為現實。也可以運用新的技術去優化、創新舊有系統。並且看見自己的成果每天都被數萬人所使用，能夠發揮影響力。」呂學堯說。永慶資訊團隊的成員也表示，公司提供員工很大的彈性和空間，不管是要導入新技術，還是要翻寫改造舊系統，員工的創新想法公司都很歡迎，也鼓勵員工盡情發揮。

永慶的資訊團隊有著深厚的技術交流文化，不定時地舉辦技術分享會，每一位成員都樂於分享自己所接觸的知識或最新技術，在這種鼓勵交流的職場環境，團隊成員除了能夠一直接觸到新的技術並運用到工作中，同時還能因為跨技術的合作，激盪出新的火花，讓每一位成員的能力都能飛速成長。

▲永慶開發的房產科技，被永慶房產集團全台1400多間門店所使用，永慶資訊人正在定義未來的房產交易景象！

房產科技未來會在消費者購售屋歷程中扮演舉足輕重的角色，為了擘劃屬於未來時代的「房產科技4.0」，永慶擴大招募更多資訊人才，開出數據分析、雲端技術、與軟體開發等相關專業職缺。永慶歡迎所有有心運用新技術到商業世界裡，顛覆傳統模式的資訊人，加入永慶的行列。

永慶數位人才招募：https://mps.yungching.com.tw/digital/

延伸閱讀：

永慶房產攜手頂尖科技廠商 啟動《元宇宙》帶領產業升級

「永」夠幸福！永慶房屋連續四年獲亞洲最佳企業雇主獎

促進居住正義 政大與永慶聯手成立「不動產研究中心」

