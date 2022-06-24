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雲林＋1351！四鄉鎮仍破百例　校園兒童疫苗多元接種下週啟動

▲雲林縣政府公布今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣政府公布今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林今（24）日新增1351例本土確診個案，分別為斗六311例，虎尾176例，斗南114例，西螺109例，麥寮83例，莿桐69例，北港61例，古坑54例，二崙48例，土庫46例，崙背38例，元長36例，大埤33例，台西33例，口湖31例，水林、林內29例，四湖15例，東勢14例，褒忠25例個案分佈20鄉鎮。

▲雲林縣政府公布今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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▲雲林縣本土確診個案今日＋1351例，分佈於20鄉鎮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣政府說明，今日疫情新增1351例確診個案中，年齡分布在未滿1歲-102歲，截至今日接觸確診者居家隔離尚在追蹤中有1198人、確診者居家照護在管中有7177人。統計至6月23日止6-11歲兒童莫德納疫苗第 1 劑累計已完成10777人接種、第2劑1641人接種；5-11歲BNT兒童疫苗已完成19874人接種、第2劑18人接種，目前皆無接種疫苗後不良反應通報。

▲雲林縣政府公布今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣累計124確診死亡案例分析。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣衛生局說明，111年度統計本土累計確診數共57171例，其中累計124例為死亡。今日新增6例死亡確診個案，分別為4位男性與2位女性，年齡介於60-90歲之間，分別有失智、癌症、高血壓、糖尿病、高血脂、心血管疾病、慢性腎病、中風、癲癇、等慢性病史，其中3位已完整接受疫苗接種，另外3位尚未施打疫苗，死亡時間是6/17-6/205之間，經由疾管署判定今日公告。

▲雲林縣政府公布今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣本土確診累計案例數與年齡分析。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

衛生局長曾春美說明，將於下週開始啟動校園多元接種，由將進駐校園的專業醫療團隊跟衛生所、學校一起合作安排；針對偏鄉接種人數較少的學校，衛政單位特與醫療團隊以「巡迴接種」及協調鄰近學校設置「整合式校園接種站」提供服務。另，假日接種服務的合約院所共計有18家，平日提供接種服務的合約院所計 有112家，可至雲林縣衛生局網站-疫苗地圖查詢。

▲雲林縣政府公布今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林兒童、青少年疫苗多元接種說明。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 

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