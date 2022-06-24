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社會 社會焦點 保障人權

250萬賓士貨卡沒熄火「車主急奔廁所」　賊秒開走：沒開過好車

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林台西鄉一名陳姓車主上日前將價值250萬元的賓士X250柴油貨卡停放公司前，以為車輛停置處相當安全，肚子痛急著想上廁所的他便未熄火就往裡頭衝，未料卻因為車子太靚，遭路過的鄭姓竊賊開走。車主發現急忙報警，警方派出線上警網迅速圍捕，鄭嫌落網竟稱因「沒開過好車」，警訊後依竊盜罪嫌移送法辦。

▲台西鄉陳姓車主將賓士貨卡停在公司前，卻因車子太酷炫遭竊車賊直接開走。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲台西鄉陳姓車主將賓士貨卡停在公司前，卻因車子太酷炫遭竊車賊直接開走，警方30分鐘內成功圍捕逮人。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

臺西警分局橋頭派出所本月21日中午11時許接獲報案，陳姓車主向警方表示，自家貨卡車停在海珍南路公司前竟不翼而飛，請求警方幫忙，所長林鈺家坐陣指揮副所長李建邦、警員許原彰立即展開追查，依據報案人提供的資料進行清查、分析比對，於12時許在154線崙背鄉豐榮村段發現失竊的貨卡車。

▲台西鄉陳姓車主將賓士貨卡停在公司前，卻因車子太酷炫遭竊車賊直接開走。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲警力圍捕時顧及其他路人安全，員警一度刻意拉大距離，最後發現鄭男卸下防備停等紅燈時，另部警車當機立斷衝上包夾，並立即將犯嫌拉下車壓制在地。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

線上警力警員郭子廷、黃永吉、潘慶翰火速前往攔截圍捕，犯嫌發現有警車跟蹤立即往郊區逃逸，警方採取迂迴戰術緊跟在後，警力圍捕時顧及其他路人安全，員警一度刻意拉大距離，最後發現鄭男卸下防備停等紅燈時，另部警車當機立斷衝上包夾，並立即將犯嫌拉下車壓制在地，將其逮捕，僅約30分鐘就偵破這起偷車案，訊後依竊盜罪嫌將他移送雲林地檢署偵辦。

據了解，鄭姓嫌犯(35歲、無前科），其向警方供稱供稱偷車是因為他「沒開過好車」，逛街時經過車輛停放處，發現黑色賓士貨卡既霸氣又酷炫，吸引他佇足賞車許久，一時好奇試拉門把，發現車子竟沒上鎖，又見鑰匙未拔除，想到自己一輩子沒開過好車，才會心生歹念，直接把車開走。

陳姓車主大讚員警的積極態度與拚搏的精神。他表示，平時工作以貨卡車代步，車輛遺失真的造成不方便，相當感謝員警幫他尋獲愛車，稱讚警方超高破案速度與員警的辛苦，找回價值不斐的貨卡車。

台西警分局長黃念生呼籲，民眾停車後離開應先確認車門有無上鎖，可在車上加設防盜設施。停車時，可盡量選擇光亮位置，或停放在有裝設錄影監視設備處，且切勿將停車票卡放在車上，多一分謹慎便多一分保障，減少愛車遭竊可能。

▲台西鄉陳姓車主將賓士貨卡停在公司前，卻因車子太酷炫遭竊車賊直接開走。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲警力圍捕時顧及其他路人安全，員警一度刻意拉大距離，最後發現鄭男卸下防備停等紅燈時，另部警車當機立斷衝上包夾，並立即將犯嫌拉下車壓制在地。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場

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