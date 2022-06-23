2022雲林縣電競派對　結合產官學展現電競產業多元魅力

▲記者會現場縣長張麗善親自體驗「傳說對決」。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府響應2022雲林全民健康運動年祭出總獎金38萬元舉辦「2022雲林縣電競派對」，為六都以外首次的大型電競賽事，吸引全台好手報名參賽，7/9-7/10決賽當天不僅有精彩賽事，更有結合電競產業與在地特色的文創複合式園遊會，將於雲林縣立體育館熱鬧展開，讓民眾感受電競產業的多元魅力。

2022雲林縣電競派對結合宮廟文化，以「官將首」象徵戰隊各司其職、齊心抗敵，生肖虎年誕生吉祥物「嗚唬(WooHu)」象徵勝利歡呼，也邀請在地青年打造主題曲「青落雲林」，融入傳統宗教、布袋戲旋律，傳達雲林從顏思齊開台、柯鐵虎抗日一直到現代電競世界中，為生存而戰瀟灑豁達的處世哲學與生命韌性，體現用聲音感受雲林的浪漫情懷。

記者會現場縣長張麗善親自體驗「傳說對決」，賽後直言，很刺激很吸引人，讓人有衝力想贏得勝利，在虛擬的環境當中磨練心性與戰鬥力，讓自己如何能更有動力的一種活動。張麗善說，年輕人透過電競抒發情緒與壓力，像工作壓力大的人也能適時舒壓，在虛擬中競爭來展現活力。

▲「2022雲林縣電競派對」7/9-7/10決賽賽事當天，更有結合電競產業與在地特色的文創複合式園遊會，將於雲林縣立體育館熱鬧展開，讓民眾感受電競產業的多元魅力。（圖／記者蔡佩旻攝）

張麗善表示，雲林縣率先在六都之外舉辦電競派對，跳脫大家對雲林農業大縣的刻板印象，從傳統進化智慧科技到5G來辦理電競派對，讓年輕人更有活力，我們不只在觀光量能的提升，也對青年返鄉相當重視，此場電競派對可以吸引各地青年來到雲林縣，藉勝利歡呼聲的「嗚唬」象徵大家在電競與人生都勇於挑戰贏得勝利。

電競派對與弘光科大合作，6/26宮廟巡迴賽、7/9、英雄聯盟決賽、7/10傳說對決決賽三場實體賽事，均在「雲林縣電競派對」臉書粉絲團提供賽事轉播服務，並安排專業主播、球評讓鄉親看熱鬧更看門道。

弘光科大多媒體遊戲發展與應用系主任黃建基指出，雲林縣長張麗善非常有眼光及魄力結合在地的宮廟文化及青年返鄉令人非常感動。黃建基說，我在電競教育努力非常多年，最希望就是能看到產官學合作把台灣這塊有創意、且軟硬體在全世界都是一流的電競產業發揚光大，相信各位在決賽可以享受到結合科技傳統與現代的電競盛宴饗宴，也感謝縣府給光科大參與機會。

雲林縣政府說明，2022雲林縣電競派對宮廟巡迴賽(獨立賽事不列入預選賽積分)第二站將在本週日(6/26)移師斗南順安宮，將架起台灣辦桌文化靈魂之一、宛若變形金剛的–「舞台車」進行賽事，形塑最具雲林特色的電競派對。

7/9、7/10派對決賽日，除了有華碩ROG、Lindy林帝、WAVESPLITTER威世波、FOXXRAY狐鐳、Aputure 愛圖仕、deity、darkFlash、MARVO魔蠍、蛇吞象snake、X-raypad…等電競品牌會在現場設攤互動外，更有許多雲林在地知名企業，如利勤實業、緻麗伯爵酒店、TGC台灣咖啡莊園、庵古坑咖啡、土庫驛可可莊園、鵝童樂園、阿薩姆奶茶等品牌均亦會到場支持，更多活動訊息可參照官方網站、官方Facebook粉絲團、Instagram。

2022雲林縣電競派對官方平台

官方網站：https://www.yunlineparty.com

Facebook：https://www.facebook.com/YunlineSportsParty/

Instagram：https://www.instagram.com/yunlin_eparty/

▲電競推手弘光科大多媒體遊戲發展與應用系主任黃建基表示，各位民眾將可在決賽體驗到結合科技傳統與現代的電競盛宴饗宴。（圖／記者蔡佩旻攝）



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