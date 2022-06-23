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雲林重要民俗「口湖牽水車藏(狀)」祭典　因應疫情部分儀式取消

▲雲林「「口湖牽水車藏(狀)」祭典儀式每年6月7、8日舉行，包括挑飯擔祭祖靈、放水燈、牽水車藏(狀)及追思會等祭典科儀。（圖／雲林縣政府提供）

▲雲林「口湖牽水車藏(狀)」祭典儀式每年6月7、8日舉行，包括挑飯擔祭祖靈、放水燈、牽水車藏(狀)及追思會等祭典科儀。（圖／雲林縣政府提供）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林「口湖牽水車藏(狀)」祭典儀式每年6月7、8日舉行，包括挑飯擔祭祖靈、放水燈、牽水車藏(狀)及追思會等祭典科儀，已有177年歷史，為文化部登錄的國家重要民俗。今年將於7月5、6日舉行，因應疫情，蚶仔寮萬善祠及下寮仔萬善爺廟取祭典儀式；金湖萬善爺廟照常舉辦，但放水燈儀式不開放民眾參與。

▲雲林「「口湖牽水車藏(狀)」祭典儀式每年6月7、8日舉行，包括挑飯擔祭祖靈、放水燈、牽水車藏(狀)及追思會等祭典科儀。（圖／雲林縣政府提供）

▲雲林「口湖牽水車藏(狀)」祭典儀式每年6月7、8日舉行，包括挑飯擔祭祖靈、放水燈、牽水車藏(狀)及追思會等祭典科儀。（圖／雲林縣政府提供）

根據記載，清道光二十五年（西元1845年）農曆六月初六大雨不停，初七忽然狂風大作加上暴雨襲擊，奪走口湖、四湖沿海地區數千人的性命，因此後人每年農曆6月7、8日於口湖鄉、四湖鄉舉行盛大的祭典，緬懷水災罹難的先民。2008年登錄為雲林縣無形文化資產，更於2010年7月獲得行政院文化建設委員會(今文化部)指定成為國家重要無形文化資產。

▲雲林「「口湖牽水車藏(狀)」祭典儀式每年6月7、8日舉行，包括挑飯擔祭祖靈、放水燈、牽水車藏(狀)及追思會等祭典科儀。（圖／雲林縣政府提供）

▲雲林「口湖牽水車藏(狀)」祭典儀式每年6月7、8日舉行，包括挑飯擔祭祖靈、放水燈、牽水車藏(狀)及追思會等祭典科儀。（圖／雲林縣政府提供）

金湖萬善爺廟方表示，今年祭典儀式照常舉行，為防疫考量，放水燈儀式不對外開放，其他祭典儀式需打滿3劑疫苗者才能參加，並請配合量體溫、全程戴口罩、保持社交距離之防疫措施。在新冠肺炎肆虐全球之際，所造成的死亡與恐懼更甚以往，成為全球人類共同的災難記憶，而透過這項重要民俗的舉辦與停辦，讓我們一起去面對與思考環境、生態與人類共生的重要命題。

▲雲林「「口湖牽水車藏(狀)」祭典儀式每年6月7、8日舉行，包括挑飯擔祭祖靈、放水燈、牽水車藏(狀)及追思會等祭典科儀。（圖／雲林縣政府提供）

▲雲林「口湖牽水車藏(狀)」祭典儀式每年6月7、8日舉行，包括挑飯擔祭祖靈、放水燈、牽水車藏(狀)及追思會等祭典科儀。（圖／雲林縣政府提供）

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