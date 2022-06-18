三和國小畢業生「敬親洗腳」傳愛　校長陳紹賓：實踐感恩好品德

▲新北三和國小畢業生敬親洗腳、茶席傳愛。（圖／新北市三和國小提供，下同）



記者郭世賢／新北報導

新北市金山區三和國小昨（17日）辦理實體畢業典禮，以「感恩」好品德的實踐，規劃幼兒園畢業生「敬親洗腳」及六年級「茶席傳愛」等活動，讓畢業生能夠覺察自新冠疫情爆發以來，家人與師長對於自己的全心照顧及關懷，透過洗腳及茶席來感恩父母及師長，讓所有參與的家長及老師們感動不已，直呼最難忘的畢業典禮。

三和附幼的孩子們，在老師的指導下，以跪姿將媽媽的雙腳輕輕放入水盆中，用水淋溼媽媽的小腿肚後，用小海綿輕刷雙腳及指縫，再用毛巾將雙腳擦乾後，擠出乳液在掌間搓暖後，輕輕的將乳液敷上媽媽的雙腳，最後再幫媽媽槌搥背。媽媽們看著小寶貝們貼心、用心的洗著自己的雙腳，眼淚再也忍不住了，非常感動。

▲幼兒園畢業生「敬親洗腳」。

欣霓的媽媽表示，欣霓真的長大了，感受到欣霓對於媽媽的愛，好感動；錦弘的父母表示，錦弘來到學校後，變得更懂事了，洗腳好認真，很感動；品豪的媽媽表示，一直以來都忙著照顧孩子，想不到能被孩子洗腳服務，感受到品豪滿滿的愛，很幸福。

六年級的畢業生們，則將五、六年級學到的茶道知識整合應用，晚上在畢業典禮後變身為一位獨當一面的小茶師，擺設感恩茶席，邀請父母及師長入席品茶，以自己精心挑選的茶葉、茶點及茶席佈置，感謝父母的養育及師長的指導。

品均表示，他為父母及阿公阿嬤準備的茶葉是鐵觀音，因為在自己家鄉金山附近的石門產鐵觀音，想用自己家鄉的茶葉，讓大家品嚐鐵觀音特有的香味，很喜歡喝下去回甘的口感，希望自己能沖出一杯杯的好茶讓大家喝，把感謝的心情，透過鐵觀音傳給家人，也想利用這個機會與父母分享在三和國小的點點滴滴。

▲學童希望能透過蜜香紅茶香味，向母親阿公及老師表達感謝。



涵文表示，他為母親、阿公及老師準備的是蜜香紅茶，這是他喝過最喜歡的茶種，沖泡時需要掌握茶葉的量及沖煮的時間，而且每一泡的時間都不一樣，需要非常專心，才能讓紅茶入味及不苦澀，蜜香紅茶的特點是有蜂蜜的香味，他希望能透過蜜香味，向媽媽、阿公及老師表達感謝。

全程參加畢典活動的家長會簡志圳會長表示，三和國小是一所非常有溫度的學校，感謝團隊為孩子們，設計感恩的畢典活動，讓身為家長的他，非常感動，尤其是在疫情嚴峻的時候，學校還是以最嚴謹的防疫措施，辦理小規模的實體畢業典禮，他相信一定會讓孩子及與會的家長終身難忘。

▲三和國小是一所非常有溫度的學校。

校長陳紹賓表示，品德力是孩子一輩子都受用的核心能力，疫情爆發以來，政府、學校及父母全新全力守護孩子的安全及健康，他希望孩子們能感受得到，能夠感恩、知足及惜福，若是可以，將感恩的心化為行動，展現出來，這就是學習素養。

陳紹賓說，幼兒園教學團隊從孩子的生活自理目標出發，指導孩子以感恩的心，洗腳的親密行動，照顧媽媽及家人；國小教學團隊與外聘茶道專業講師王韻婷老師則以定、靜、安、慮、得的茶道人文校訂課程，培養孩子一步步成為小茶師，透過選茶、擺設、沖煮、茶香、分享及對話，展現感恩的心意及大方的談吐，讓家長能看得見孩子的成長變化。

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