新北疫情緩降中！單日+6398　侯友宜：「基本功」還是要做

▲新北市長侯友宜。（圖／記者許靖騏攝）

記者崔至雲／新北報導

中央流行疫情指揮中心今(18)日公布國內新增53,707例COVID-19確定病例。新北市長侯友宜指出，新北增6,398人確診，居家照護執行中35,183人，居家隔離列管數13,543人。新北疫情持續緩降中，呼籲市民朋友還是要做好「基本功」把防疫做好。

中央流行疫情指揮中心今(18)日公布國內新增53,707例COVID-19確定病例，分別為53,643例本土個案及64例境外移入；另確診個案中新增181例死亡。

▲新北今日確診狀況。（圖／新北市府提供，點圖放大，下同）

侯友宜下午召開新北疫情記者會指出，目前新北疫情曲線是在微幅緩降中，這幾天確診人數從7000多人降到今天6398，持續緩降中。但隨著疫情紓緩，市民朋友活動也比較平凡，會影響一些疫情變化，提醒市民在參加慢參加活動、儀式、集會時都要把防疫做好。

侯友宜也提到，目前新北居家隔離13543人，微幅下降，居家照護累積康復姐格人數為539652全國最高，整體疫情穩定當中有幅度的往下降，提醒市民一定要做好基本功，戴口罩、勤洗手、參加活動一定要遵守防疫規定，一起守護疫情。

▼新北疫情狀況。（圖／新北市府提供）





