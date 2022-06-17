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大麥沒了！基隆漢堡王6／19也傳歇業　網淚：肯德基爺爺要撐住啊

▲漢堡王6／19驚傳歇業。（圖／翻攝自《Google Maps》）

▲漢堡王基隆中正店6月19日驚傳歇業。（圖／翻攝自《Google Maps》）

記者郭世賢／基隆報導

繼基隆「大麥」麥當勞愛三店結束營業後，今（17）日有民眾路過信一路漢堡王時，意外發現門口貼了一張告示，通知「基隆中正店營業至2022/6/19」，消息一出震驚基隆人，當場傳出哀號聲，網友直呼：「肯德基爺爺，你要撐住啊！」

大熊小熊吃基隆》臉書粉專17日貼文表示，「又珍重再見，所以基隆也沒漢堡王了嗎？肯德基爺爺你要撐住啊？」從照片可以看到，位於基隆市信義區信一路的漢堡王中正店門市貼出公告，「珍重再見，感謝您的愛護與支持，由於營運策略調整，基隆中正店營業至2022年6月19日，期許早日繼續為您提供火烤美味」。

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▲漢堡王基隆中正店6月19日驚傳歇業。（圖／翻攝自《大熊小熊吃基隆》臉書粉專）

▲漢堡王基隆中正店營業至2022年6月19日。（圖／翻攝自《大熊小熊吃基隆》臉書粉專）

網友紛紛留言表示，「基隆沒有漢堡王了」、「好像要來去吃一波」、「跟辣味華堡說再見」、「大麥離開，又要漢堡王離開，剩下是摩斯漢堡店和小麥當勞店！」、「傷心！漢堡王的漢堡比較美味」。

東森房屋基隆仁愛加盟店陳柏佑表示，漢堡王中正店門市，建物為1層樓約78坪 ，所有權人為「台灣航業」公司，2019年5月完成所有權登記，該店面位於市中心蛋黃區，單坪租金行情約1000~1500元，月租金約10萬元並不過分。他說，近年疫情衝擊餐飲業，幾乎都設停損點，其中2年就受到疫情影響來人量，研判是調整營運、結束營業的重要考量之一。

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