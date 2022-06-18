新北推數位轉型4部曲　侯友宜：產業數位轉型「不是選擇是必然」

▲新北推數位轉型4部曲。（圖／記者崔至雲攝，下同）

記者崔至雲／新北報導

企業數位轉型已是趨勢，新北市推出「中小企業輔導團」、「企業產經大學」，「中小企業信用保證融資款」以及「新北引領數位轉型應用計劃」數位轉型四部曲，全力輔導業者轉型，新北市長侯友宜18日表示，製造業面臨了工業4.0、疫情、勞動力不足以及經貿情勢的影響，未來產業數位轉型不是選擇，而是必然的趨勢。

「新北產業升級DIGI+轉型啟動大會」今日於新北市寶高智慧產業園區辦理。侯友宜致詞時提到，製造業面臨了工業4.0、疫情、勞動力不足以及經貿情勢的影響，加遠供應鏈的重組，產業數位轉型不是選擇，而是必然的趨勢。

侯友宜說，新北市將透過數位轉型四部曲，提供企業診斷諮詢服務、培育產業領域專才、解決企業營運資金需求以及召募鴻海、和碩、台通紡及虎門等多家不同領域的知名業者，加入數位系統供應商的行列，提供媒合對接服務，協助業者成功轉型。除了以政府資源推動產業數位轉型，也須仰賴產、學界的全力支持，提升產業競爭力。

經發局局長何怡明指出，製造業導入數位系統軟體工具，透過整合及應用大數據資訊，智慧化控管倉儲狀況、改善營運效率及成本、優化產品製程以及發展新的商業模式。藉由「中小企業輔導團」的顧問諮詢，依據業者品牌價值、營運及需求等，提供專屬的數位轉型建議；業者亦可依專家建議參加「企業產經大學」課程，培訓數位轉型相關高階人才；透過「新北引領數位轉型應用計畫」供應服務廠商提供的數位解決方案，導入必要的軟體及硬體；「中小企業信用保證融資貸款」則可舒緩業者購置智慧自動化生產的機器、設備及電腦軟硬體的資金壓力。

何怡明說，除了針對製造業推出「新北市引領數位轉型應用計畫」數位轉型輔導計畫外，預計與經濟部中小企業處合作辦理「台灣雲市集TCloud」第二波補助說明，針對一般商業進行轉型輔導，市府也將推出系列電商課程，透過中央與地方資源相互配合，協助新北市企業數位轉型，提升產業競争力。