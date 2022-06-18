崑山科大慶創校57週年　畢業典禮歡送2800名畢業生

▲科崑山技大學18日在雲青館舉行110學年度畢業典禮，同步為創校57週年辦理慶祝大會、「吳寶春烘焙學院」開幕儀式及蔬食、文創品牌市集。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

科崑山技大學18日在雲青館舉行110學年度畢業典禮，同步為創校57週年辦理慶祝大會，典禮上邀請國際名廚江振誠、冠軍麵包師傅吳寶春及藝人韋禮安，為畢業生帶來祝福與表演。

此外，崑大「吳寶春烘焙學院」同時舉行開幕儀式，並舉辦蔬食、文創品牌市集，結合學生社團表演，活動精彩豐富，為畢業生留下美好回憶。

[廣告]請繼續往下閱讀...

欣逢畢業季與創校57週年，崑大今年結合活動舉行 「110學年度畢業典禮暨創校57週年校慶」，歡送近2800位畢業生，典禮上除頒發學位證書，也表揚「成績優良獎」、「優秀青年校友獎」、「校友傑出成就獎」。此外，台南市黃偉哲市長、戴謙副市長、崑大曾韋龍董事長、鐘俊顏校長、「吳寶春烘焙學院」榮譽講座教授吳寶春更親自出席給予畢業生祝福，國際名廚暨崑大講座教授江振誠則以「從土地展開的初心」為題，勉勵在座畢業生，金曲歌手韋禮安也帶來精采歌曲表演，為典禮掀起高潮。

崑大自103學年度起新增加「創(就)業助學金」，本屆在入學成績優異碩士畢業生最高可獲16萬元，其餘碩、博士畢業生最高也可獲8萬元，皆在畢業典禮當天一併表揚，除了鼓勵優秀學生就讀該校研究所，也以實際行動幫助碩、博士畢業生有更寬裕的條件為未來打拼。典禮上同時頒發德育成績優良獎、智育成績優良獎、體育成績優良獎、群育成績優良獎、傑出專業榮譽獎等獎項，另頒發高教深耕計畫經濟與文化不利助學金愛心捐款之感謝狀，感謝各界捐款，讓學生在學習期間能減輕經濟負擔。力伽實業暨崑大校友教育基金會郭海濱董事長、崑大校友來利交通關係企業方財福董事長也透過校慶，分別捐贈體適能中心價值上百萬運動設備、21人座中型巴士一台，為該校增添資源。

崑山科大李天祥校長表示，該校已經連續5年榮獲教育部高教深耕計畫補助，金額超過9.5億元，績效為私立科大第一，歷年來辦學成效優良皆獲得各界肯定，在《遠見雜誌》公布2022企業最愛私立科大中，榮獲「觀光休閒類」畢業生企業評價全國TOP5，更是私立科大第一。崑大也善盡社會責任，榮登2022「天下雜誌USR大學公民調查」南部私科大第一，獲2022年第三屆《遠見雜誌》大學社會責任獎在地共融組首獎及生態共好組楷模獎雙獎項肯定，且畢業生就業率超過9成5。根據104人力銀行調查，畢業薪資3萬及4萬的等級更是中南部私立科大第一，所培養的產業界人才，是企業的最愛！他也勉勵畢業生，有朝一日也將貢獻自己的力量回饋社會，未來都能成為學弟妹的榜樣。

鐘俊顏副校長補充，隨著淨零碳排環保意識提升，崑大更與台積電慈善基金會以創新服務模式擴大公益共好範疇，除推動「偏鄉技職教育培力計畫」，打造學校、企業、社福機構三方共好循環外，更進一步由該校學生自組的「愛築積節能守衛隊」執行老舊燈具汰換工程，這不僅提供偏鄉師生更健康舒適的學習空間，也讓學生從中累積技術知識、實務經驗與工作報酬，計畫成果也榮獲教育部青年發展署志工團隊競賽最大獎項「績優服務獎」。歷年師生表現在各方面都非常傑出，也是畢業生與在校生努力的成果。

本年度榮獲校友傑出成就獎獲獎者包括永景鋼鐵有限公司副董事長李燕瑟（企管系系友）、騜瀧有限公司總經理莊旭彬（機械系系友）、MagiPlanet 星球工坊爆米花創辦人兼行銷總監林婉菁（公廣系系友）、大亞環保股份有限公司負責人許富大（環工系系友）、詠絮室內裝修設計有限公司負責人張瓈文（房管系系友）、韋柏盛開發有限公司 負責人蘇葉美芬（機械系系友）、橙田建築室研所主持設計羅耕甫等7位。

榮獲第16屆優秀青年校友獎獲獎者為今年勇奪葛萊美裝幀設計獎的于薇（視傳系校友）、有四十七隻有限公司負責人楊士慶（視傳系校友）、聲色盒子有限公司音效設計及混音師江宜真（視訊系校友），他們在各行各業的傑出表現有目共睹，足以做為學弟妹的表率，畢業典禮當天皆公開表揚。

除了畢業典禮及吳寶春烘焙學院的開幕活動外，當日更有校慶園遊會暨公益義賣活動，由素食廠商與文創品牌於校內設攤舉辦「蔬呀文創市集」，並邀請茹素的凱渥名模白彌兒擔任活動代言人，在現場與攤販及民眾互動，節目精彩有餘，為當天活動增添許多趣味。

崑大畢業典禮暨創校57週年校慶，產官學各界嘉賓也都蒞臨現場同歡，包括崑山科大創辦人閔蓉蓉、董事長曾韋龍、董事黃陽明、校友教育基金會董事長郭海濱、校友總會總會長許幸娟、講座教授蘇炎坤、客座教授李栢浡、貝里斯大學執行董事暨學術委員會主席徐自立、RAW 餐廳主廚暨講座教授江振誠、「台北世大運神片導演」Bito創辦人暨創意總監劉耕名講座教授、國際名模暨國際客座教授林韋君、台南市地政局局長陳淑美等人與會祝賀。