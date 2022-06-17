協助漁業永續　台塑企業推動海洋保育放流逾700萬魚苗

▲台塑企業與雲林區漁會在麥寮工業區附近海域進行魚苗增殖放流，今（17）日於萡子寮漁港放流74萬尾魚苗。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

台塑企業與雲林區漁會在麥寮工業區附近海域持續投入魚苗增殖放流之保育工作已邁入第15年，今（17）日在萡子寮漁港舉辦2022年魚苗放流，由漁會理事長王溪岸、常務監事蔡文川、總幹事林傳育等偕同台塑企業總管理處副總黃溢銓、麥寮管理部協理蔡建樑等共同進行放流作業。

台塑集團以2030年減碳35％、2050年達到碳中和願景，積極推動ESG環境保護、社會責任、公司治理作業各項節能減廢、溫室氣體減量等改善工作，並持續推動各項地方敦親睦鄰工作，以善盡企業社會責任。

今日台塑企業委託雲林區漁會魚苗放流，共計放流74萬2792尾，包括四絲馬鮁482900尾、黑鯛66177尾、黃臘鲹193715尾，並選定魚苗長度大於5公分的體型於港內施放以提高存活率，數年來已累計突破700萬尾。

雲林區漁會則表示歷經多年來的魚苗放流，近年來本企業放流大宗漁種四絲馬鮁漁獲，其漁獲量有增加、亦有以往極為少見的大型四絲馬鮁(竹吾魚)經漁民捕獲回報，顯示魚苗放流對於鄰近海域漁業資源有明顯提升。未來台塑企業將持續推動海洋保育工作，協助地方漁業永續經營，與地方共存共榮。

▲今日台塑企業委託雲林區漁會魚苗放流，共計放流74萬2792尾。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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