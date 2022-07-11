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雲林+551　6月統計幼童常規疫苗完成率偏低

▲雲林縣政府公布今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣政府公布今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林今（11）日新增551例本土確診個案，分別為分別為斗六106例，虎尾73例，斗南51例，麥寮39例，北港37例，西螺36例， 土庫23例，臺西、古坑22例， 莿桐21例，大埤、崙背19例，林內15例，水林12例，二崙11例，東勢、口湖、四湖10例，元長8例，褒忠7例個案分佈20鄉鎮。

▲雲林縣政府公布今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻攝）

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▲雲林縣本土確診個案今日＋551例，分佈於20鄉鎮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣政府說明，今日疫情新增551例確診個案中，年齡分布在未滿1歲-91歲，截至今日接觸確診者居家隔離尚在追蹤中有759人、確診者居家照護在管中有4256人。統計至7月10日止6-11歲兒童莫德納疫苗第 1 劑累計已完成10809人接種、第2劑7826人接種；5-11歲BNT兒童疫苗第1劑已完成20209人接種、第2劑11310人接種，目前皆無接種疫苗後不良反應通報。

雲林縣衛生局指出，111年度統計本土累計確診數共72715例，其中累計213例為死亡。今日新增3例死亡確診個案， 3位皆為男性，年齡介於40-70多歲間，分別有高血壓、糖尿病、失智、中風、肝臟與腎臟相關疾病等慢性病史，其中1位已完整接種疫苗，1位接種2劑疫苗， 1位未曾接種疫苗，死亡日期為7/6，經由疾管署判定今日公告。

▲雲林縣政府公布今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲111年度統計本土累計確診數共72715例年齡分析。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

依據疾管署6月初的統計，多數常規疫苗之適齡完成率，較去年同期低，而今年將入小一學童其入學前應接種之MMR(麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗)及DTaP-IPV(白喉、破傷風、百日咳及小兒麻痺混合疫苗)，接種進度亦較去年落後，如因疫情導致未接種疫苗的幼童持續累積，將可能危及幼童免疫力，造成防疫缺口及引發該等疾病的侵襲。

衛生局呼籲家長，兒童應持續接種常規疫苗之外，符合接種新冠疫苗資格者都應打好打滿，只要與常規疫苗間隔七到十四天即可。

▲雲林縣政府公布今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣累計213確診死亡案例分析。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 


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