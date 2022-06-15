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615警察節西螺太平媽贈「BoBi衫」　北港警獲贈秘錄神器

▲西螺福興宮為感謝西螺警察來對當地的治安平穩、守護人民，致贈專屬太平媽禮以表達謝忱。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲西螺福興宮為感謝西螺警察來對當地的治安平穩、守護人民，致贈專屬太平媽禮以表達謝忱。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

疫情嚴峻，警察身膺治安、交通等任務外，同時也配合政府政策肩負相關防疫工作。今（15）日為警察節，西螺福興宮為感謝西螺警察來對當地的治安平穩、守護人民，致贈專屬太平媽禮以表達謝忱；北港警分局則收到警友會北港辦事處贈送攝錄功能更精良的微型攝影機、咖啡禮盒，感謝疫情期間的辛苦執勤。

今年福興宮除了致贈特製2022年太平媽「BoBi衫」之外，還請穩定治安的好麻吉波麗士吃麻糬，加了西螺在地名產麻糬為伴手禮，也意喻祝福波麗士大人們凡事也能圓滿臻吉、幸福享啟，感謝辛勞的警察守護人民的同時，太平媽祖也一樣守護著警員們。

▲西螺福興宮為感謝西螺警察來對當地的治安平穩、守護人民，致贈專屬太平媽禮以表達謝忱。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲北港警分局員警獲贈微型攝影機，為執勤警增添蒐證利器。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

警友會北港辦事處指出，時值防疫關鍵時刻，員警除持續維護治安外，也全心盡力投入防疫工作。部分外勤員警使用之微型攝影機因老舊致影像模糊，囿於經費有限，無法立即汰舊換新時，雲林縣警察之友會北港辦事處適逢警察節，特別致贈微型攝影機35台用於汰換及補充原有的不足，讓員警在蒐證時更有保障。

警友會北港辦事處團長謝中憲偕同副團長陳景賢為體恤警察同仁的辛勞，特選在警察節當日致贈200份咖啡禮盒；北港邦尼熊衛生紙業者吳品峰感念警察人員疫情期間的辛勞，送了34箱衛生紙提供日常使用，也有飲料店及麵包店分別送飲料點心到北港派出所與水林分駐所慰勞員警，以行動力挺警察人員。

▲西螺福興宮為感謝西螺警察來對當地的治安平穩、守護人民，致贈專屬太平媽禮以表達謝忱。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲西螺福興宮特製2022年太平媽POLO紀念衫致贈西螺警分局警員。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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