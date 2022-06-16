雲林社區遠距健康促進計畫　守護長者健康數位化

▲縣長張麗善透過VR實境體驗，了解長輩遠距健康促進課程內容。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府今（16）日舉辦「財團法人張榮發慈善基金會攜手社團法人數位人道協會贊助雲林縣社區遠距健康促進計畫發表會」，由縣長張麗善、張榮發慈善基金會董事長吳景明、社團法人數位人道協會理事潘人豪、臺大雲林分院副院長劉宏輝、台西五港C據點執行長蘇芋璇等人，見證遠距健康促進計畫執行成果。

張麗善表以自身專業的護理經驗，進行「遠距教學」，同步予當天線上與會的十幾個社區據點長輩分享健康知識，藉由這場發表會，實踐雲林縣數位科技、智慧城市發展的目標，縣長張麗善和張榮發慈善基金會董事長吳景明也在記者會現場透過VR實境體驗，真實感受偏鄉長輩們的遠距健康促進課程。

張麗善指出，雲林是高齡化縣市，縣府結合智慧科技由張榮發慈善基金會吳景明董事長和數位人道協會理事潘人豪共同贊助雲林縣社區遠距健康促進計畫，讓鄉親能在即時透過遠距諮詢健康狀況，更能透過線上方式與講師互動學習，獲得相關衛教知識，並提醒長輩注意自身健康，達到提早預防、提早治療的健康促進目標。

社會處長林文志表示，張榮發慈善基金會除了認養雲林10個社區關懷據點外，還提供專屬社區的衛教和諮詢課程，導入「健康導師」遠距諮詢顧問，進行長者健康能力調查、照服員能力調查與積分教育訓練，透過前端預防醫學，有效減少急症就醫頻率及延緩失能。

張榮發慈善基金會董事長吳景明說，基金會除了協助數位人道協會運用線上遠距live方式與講師互動學習，將健康促進概念傳播至更多據點，也希望號召各界一起攜手投入「偏鄉遠距健康促進課程公益計劃」，幫助更多長輩達到預防疾病及延緩失能的最終目的。



數位人道協會理事同時也是WaCare平台創辦人潘人豪說明，「線上遠距健康促進計畫」透過超過千人的專業醫事人才庫，運用WaCare遠距健康平台，針對偏鄉長照據點進行「衛教健康促進、醫療諮詢」等課程，打破城鄉醫療資源落差問題。

台西五港C據點執行長蘇芋璇表示，數位課程導入後，長者記憶力、行動力和健康意識顯著提升，情緒低落沮喪感下降，同時照服員也透過諮詢專家，改善長者視力障礙和用藥情況。

▲財團法人張榮發慈善基金會與社團法人數位人道協會攜手贊助雲林縣社區遠距健康促進計畫，今日一同見證遠距健康促進計畫執行成果。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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