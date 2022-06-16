　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

沒吃早餐血糖低！工人暈眩倒臥橋墩旁　警及時發現助送醫

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣警察局台西警分局橋頭所警員日前執行巡邏勤務，行經麥寮鄉工業路與後安橋，突然發現一名身穿反光背心工人神情痛苦蹲坐橋旁，立即停車上前關心，經通報救護車隨即送醫後，所幸僅因低血糖造成暈眩，經治療後已無大礙，對於警方的熱心助人，頻頻表達感謝。

▲橋頭派出所警員許原彰、黃永吉於執行巡邏勤務發現路倒民眾，及時伸出援手主動協助送醫救治。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲橋頭派出所警員許原彰、黃永吉於執行巡邏勤務發現路倒民眾，及時伸出援手主動協助送醫救治。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

橋頭派出所警員許原彰、黃永吉於日前執行巡邏勤務，於上午8時許行經麥寮鄉工業路與後安橋，轉彎時發現發現一名男子姿勢怪異蹲坐橋旁，直覺不對勁便立即主動前往關心詢問，員警前往查看是一名附近工地指揮交通人員，倒在地上無法起身，員警立刻通知救護車到場救護。

警員詢問男子，其表示早上都要在路口協助交通疏導，可能因沒有吃早餐造成低血糖而突然感到一陣暈眩，倒在地上無法起身，後來就不知道發生什麼事情了，男子睜開眼時，發現警方已在身旁保護他且叮嚀他要注意自身安全，除了嚇一跳頻問警察怎麼來的，得知是主動發現讓他覺得很暖頻道謝。

▲橋頭派出所警員許原彰、黃永吉於執行巡邏勤務發現路倒民眾，及時伸出援手主動協助送醫救治。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲橋頭派出所警員許原彰、黃永吉於執行巡邏勤務發現路倒民眾，及時伸出援手主動協助送醫救治。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

男子經消防救護人員到場救護並送往醫院就醫，幸無大礙，台西警分局長黃念生表示，員警以同理心主動關懷路倒民眾，並即時聯繫醫護人員到場處理，避免可能的危險，為民服務精神表示肯定，同時呼籲大眾外出時應注意自身身體狀況，如有發現身體不適時應找適當地點或處所暫時休息，不需驚慌，也可以請警方或醫護人員前往協助。

▲橋頭派出所警員許原彰、黃永吉於執行巡邏勤務發現路倒民眾，及時伸出援手主動協助送醫救治。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲橋頭派出所警員許原彰、黃永吉於執行巡邏勤務發現路倒民眾，及時伸出援手主動協助送醫救治。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►雲林縣攤商紓困3成租金3個月　斗六市公所再加碼7成全免

►615警察節西螺太平媽贈「BoBi衫」　北港警獲贈秘錄神器

►八色鳥故鄉產業道路雜草橫生　砲測中心派員清理民眾喊讚

►賓士車衝人群　北港武德宮前廣場大亂鬥13人起訴


 

►愛喝手搖飲必買這「杯」！保冰6小時超方便

ET快訊
外送員撞路邊砂石車　頭部重創慘死
車禍癱瘓9年「珣珣」小學畢業了！　咬嘴控筆讀書寫字拿校長獎
明「剩1時段有雨」　整週熱爆飆36°C
陳彥翔縱火奪8命　陳家長媳胞妹哭癱悲問：會判他死刑嗎？
還原放火現場！　陳彥翔呆站火場外：我放的樓上有人
陳彥翔燒死8至親　昨天才送兒子進幼稚園參加畢典

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

為了養家認真跑單…外送員疑疲憊恍神　撞路邊砂石車尾慘死

見兒分手15歲女友...父趁隙硬%　「3顆入珠」成定罪鐵證

國道6車追撞工程車翻覆被撞2次　警「沿路借刀」割斷安全帶救駕駛

陳彥翔縱火奪8命　陳家長媳胞妹哭癱悲問：會判他死刑嗎？

桃園2長者家中昏倒送醫不治　驗出陽性確診

潑汽油拉扯間打火機掉落　陳彥翔作勢嚇父親瞬間釀禍：火是我放的

警察偷吃同僚妻害麻吉家庭破裂　提「小三免賠案」下場曝

歌手林凡5度遭「UCLA博士」女狂粉闖家門　林母首現身法院

連喝5碗薑母鴨+麻油雞！女騎士肇事慘了　免坐牢代價6萬

陳彥翔放火燒死8至親　昨天才送長子進幼稚園參加畢典

傘兵秦良丰能翻身了！　復健逾4年父見影片落淚

台中Uber擋風玻璃碎裂！ 司機淡定回：被砸車而已

貪玩踢鐵板...爪子糗卡沙發　喵喵見笑轉生氣：還不救駕！

哥哥寫作業聽到「嗚嗚聲」　秒回頭摸比熊犬！眼神超暖

熱情柴猛撲蔬菜店爺爺　奶音撒嬌 ： 快摸摸我❤

王心凌扮「小公舉」飄仙氣！　她吐露心聲：30歲前我沒有朋友

騎車二度巧遇歪頭狗狗！　暖男溫柔呼喚指引到路旁

奧客婦想換新硬幣被拒絕　鬧超商惹怒店員還罵髒話

歐告陪同散步跟車討摸　雨中初見即盯上新主人

「每一幕都彷彿有故事」　質感攝影拍出台灣日常

為了養家認真跑單…外送員疑疲憊恍神　撞路邊砂石車尾慘死

見兒分手15歲女友...父趁隙硬%　「3顆入珠」成定罪鐵證

國道6車追撞工程車翻覆被撞2次　警「沿路借刀」割斷安全帶救駕駛

陳彥翔縱火奪8命　陳家長媳胞妹哭癱悲問：會判他死刑嗎？

桃園2長者家中昏倒送醫不治　驗出陽性確診

潑汽油拉扯間打火機掉落　陳彥翔作勢嚇父親瞬間釀禍：火是我放的

警察偷吃同僚妻害麻吉家庭破裂　提「小三免賠案」下場曝

歌手林凡5度遭「UCLA博士」女狂粉闖家門　林母首現身法院

連喝5碗薑母鴨+麻油雞！女騎士肇事慘了　免坐牢代價6萬

陳彥翔放火燒死8至親　昨天才送長子進幼稚園參加畢典

3生肖準備大翻身！專家曝吉星來了：有機會升官發財

麥當勞與法國當局達成和解　同意支付387億元終結稅務調查

14年首見！央行調升存款準備率一碼　一文看原因

控制狂媽討2萬孝親費「藏他的存摺、印章」　他淚：連吃飯錢都沒了

台東+673！2長者病逝「皆有心臟病史」　縣府籲儘速接種疫苗

為了養家認真跑單…外送員疑疲憊恍神　撞路邊砂石車尾慘死

「海上皇宮」總價默默來到7168萬　刷新淡海新市鎮房價天花板

子瑜從沒忘記過他！　「連5年送禮」私下暖舉曝光

怪人出沒社區！她急鎖門竟聽「空房間」傳打呼聲　嚇壞：我1個人住

見兒分手15歲女友...父趁隙硬%　「3顆入珠」成定罪鐵證

社會熱門新聞

為了洗碗吵架！31歲陳彥翔一把火燒死全家8人

弟弟燒死8至親　兇嫌哥哥「全套隔離衣」靈堂痛哭

逆子燒死母、妻兒！招魂擲筊第3次才允杯

新竹輪胎行火警奪8命　孽子縱火原因曝光

新竹孽子縱火全家8死！爸癱軟：要怎麼救

快訊／輪胎行大火8死！二兒子跟家人吵架「縱火燒全家」

快訊／台南人妻弒夫！呆坐現場：忍無可忍…

輪胎行8死鄰居視角曝！驚聞孩童求救聲

台中女借住客房竟吃人夫！她臨時回家打開傻了

新竹8死火警今早最新畫面曝

一夜8至親葬火海…倖存父捧牌位現身靈堂

輪胎行縱火8死！4大人奔2F救孩子嗆暈殞命

快訊／新竹輪胎行深夜大火7死！縱火嫌疑犯輕傷上救護車

新竹縱火祖孫3代8死　倖存父重返火場

更多熱門

相關新聞

雲林再增6名確診死亡　1人完全未接種疫苗

雲林再增6名確診死亡　1人完全未接種疫苗

雲林今（16）日新增1540例本土確診個案，分別為斗六310例，虎尾228例，斗南118例，西螺114例，麥寮99例，莿桐94例，古坑79例，北港63例，二崙59例，土庫57例，台西45例，口湖、林內40例，元長、崙背36例，水林、大埤29例，四湖24例，東勢、褒忠20例個案分佈20鄉鎮。

雲林社區遠距健康促進計畫　守護長者健康數位化

雲林社區遠距健康促進計畫　守護長者健康數位化

即／高雄50歲男突「倒臥警分局前」　明顯死亡

即／高雄50歲男突「倒臥警分局前」　明顯死亡

雲林全面輔導非專責院所　提升醫療量能

雲林全面輔導非專責院所　提升醫療量能

雲林+1656　救護車隨車護理及清消費用補助加碼

雲林+1656　救護車隨車護理及清消費用補助加碼

關鍵字：

台西警分局雲林路倒

讀者迴響

熱門新聞

為了洗碗吵架！31歲陳彥翔一把火燒死全家8人

弟弟燒死8至親　兇嫌哥哥「全套隔離衣」靈堂痛哭

逆子燒死母、妻兒！招魂擲筊第3次才允杯

新竹輪胎行火警奪8命　孽子縱火原因曝光

媳夾菜婆婆秒制止　公公神回一句嗆爆

女大生下體塞「這顆」痛到凍未條　醫嚇：臭爆

新竹孽子縱火全家8死！爸癱軟：要怎麼救

快訊／輪胎行大火8死！二兒子跟家人吵架「縱火燒全家」

七年沒穿內衣！女大生曬「身材真實變化」

快訊／台南人妻弒夫！呆坐現場：忍無可忍…

輪胎行8死鄰居視角曝！驚聞孩童求救聲

陳時中退燒「還無法完全脫離危險」　李秉穎：重症通常一週後出現

台中女借住客房竟吃人夫！她臨時回家打開傻了

羅百吉女兒結婚了！「深V白紗」曝女婿身分：比老爸會賺

人妻結婚10個月　發現丈夫是女人崩潰

更多

最夯影音

更多
傘兵秦良丰能翻身了！　復健逾4年父見影片落淚

傘兵秦良丰能翻身了！　復健逾4年父見影片落淚
台中Uber擋風玻璃碎裂！ 司機淡定回：被砸車而已

台中Uber擋風玻璃碎裂！ 司機淡定回：被砸車而已

貪玩踢鐵板...爪子糗卡沙發　喵喵見笑轉生氣：還不救駕！

貪玩踢鐵板...爪子糗卡沙發　喵喵見笑轉生氣：還不救駕！

哥哥寫作業聽到「嗚嗚聲」　秒回頭摸比熊犬！眼神超暖

哥哥寫作業聽到「嗚嗚聲」　秒回頭摸比熊犬！眼神超暖

熱情柴猛撲蔬菜店爺爺　奶音撒嬌 ： 快摸摸我❤

熱情柴猛撲蔬菜店爺爺　奶音撒嬌 ： 快摸摸我❤

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面