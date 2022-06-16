沒吃早餐血糖低！工人暈眩倒臥橋墩旁　警及時發現助送醫

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣警察局台西警分局橋頭所警員日前執行巡邏勤務，行經麥寮鄉工業路與後安橋，突然發現一名身穿反光背心工人神情痛苦蹲坐橋旁，立即停車上前關心，經通報救護車隨即送醫後，所幸僅因低血糖造成暈眩，經治療後已無大礙，對於警方的熱心助人，頻頻表達感謝。

▲橋頭派出所警員許原彰、黃永吉於執行巡邏勤務發現路倒民眾，及時伸出援手主動協助送醫救治。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

橋頭派出所警員許原彰、黃永吉於日前執行巡邏勤務，於上午8時許行經麥寮鄉工業路與後安橋，轉彎時發現發現一名男子姿勢怪異蹲坐橋旁，直覺不對勁便立即主動前往關心詢問，員警前往查看是一名附近工地指揮交通人員，倒在地上無法起身，員警立刻通知救護車到場救護。

警員詢問男子，其表示早上都要在路口協助交通疏導，可能因沒有吃早餐造成低血糖而突然感到一陣暈眩，倒在地上無法起身，後來就不知道發生什麼事情了，男子睜開眼時，發現警方已在身旁保護他且叮嚀他要注意自身安全，除了嚇一跳頻問警察怎麼來的，得知是主動發現讓他覺得很暖頻道謝。

▲橋頭派出所警員許原彰、黃永吉於執行巡邏勤務發現路倒民眾，及時伸出援手主動協助送醫救治。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



男子經消防救護人員到場救護並送往醫院就醫，幸無大礙，台西警分局長黃念生表示，員警以同理心主動關懷路倒民眾，並即時聯繫醫護人員到場處理，避免可能的危險，為民服務精神表示肯定，同時呼籲大眾外出時應注意自身身體狀況，如有發現身體不適時應找適當地點或處所暫時休息，不需驚慌，也可以請警方或醫護人員前往協助。

▲橋頭派出所警員許原彰、黃永吉於執行巡邏勤務發現路倒民眾，及時伸出援手主動協助送醫救治。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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