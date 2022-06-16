　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

雲林縣攤商紓困3成租金3個月　斗六市公所再加碼7成全免

▲縣長張麗善、斗六市長林聖爵、建設處長李俊興至雲林溪攤集區宣導縣府市場減免租金及夜市紓困金補助政策與紓困措施。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲縣長張麗善、斗六市長林聖爵、建設處長李俊興至雲林溪攤集區宣導縣府市場減免租金及夜市紓困金補助政策與紓困措施。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

疫情影響導致公有零售市場、攤販集中區及夜市攤商人潮驟減營業額大幅衰退，15日縣長張麗善、斗六市長林聖爵、建設處長李俊興至雲林溪攤集區宣導縣府市場減免租金及夜市紓困金補助政策與紓困措施。林聖爵表示，公所再加碼雲林溪美食廣場、第一、第二公有零售市場7-9月加碼減 7 成租金。 

雲林縣政府於6月10日函文各鄉鎮市公所自111年6月至8月共計3個月，補助縣轄各鄉鎮市公所所屬公有零售市場及2處列管夜市3成租金及補助戶籍設籍於雲林縣內的各夜市攤販，每攤商1800元紓困金，希望協助全縣攤商度過此疫情危機與難關。 

張麗善說明，此次各鄉鎮市公所所屬公有零售市場、攤販集中區及列管夜市承租攤商之租金3成補助減免，將由各公所市場管理單位直接於開立租金繳款書時減免；若已繳交租金者，各公所管理單位將於下期租金繳款書逕減免3成租金。

▲縣長張麗善、斗六市長林聖爵、建設處長李俊興至雲林溪攤集區宣導縣府市場減免租金及夜市紓困金補助政策與紓困措施。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲張麗善、林聖爵、李俊興至雲林溪攤集區宣導縣府市場減免租金及夜市紓困金補助政策與紓困措施。（圖／記者蔡佩旻攝）

林聖爵現場正式宣佈，感謝縣府拋磚引玉，提出減租3成措施，減輕攤商的負擔。 公所已經配合縣府政策，分別在雲林溪美食廣場(吆鬼街)、第一、第二公有零售市場自7-9月加碼7成至讓攤商租金全免。另外，中央商場亦是7-9月租金全免。希望民眾能多消費，讓斗六市整體經濟及景氣再度復甦。

雲林溪自治會長廖進添說明，攤集區內共有76個攤位，約有50家業者進駐經營，但餐館都因客人選擇外帶居多，內用客及來客數比以往少，大家需要生活也要生存，眼前除了苦撐，也幸有政府補助，多少紓困。

▲縣長張麗善、斗六市長林聖爵、建設處長李俊興至雲林溪攤集區宣導縣府市場減免租金及夜市紓困金補助政策與紓困措施。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲斗六公所配合縣府政策，分別在雲林溪美食廣場(吆鬼街)、第一、第二公有零售市場自7-9月加碼7成至讓攤商租金全免。（圖／斗六市公所提供）

►聽Podcast #我在案發現場
【其他新聞】

►雲林+1656　縣府加碼救護車隨車護理及清消費用補助

►615警察節西螺太平媽贈「BoBi衫」　北港警獲贈秘錄神器

►八色鳥故鄉產業道路雜草橫生　砲測中心派員清理民眾喊讚

►賓士車衝人群　北港武德宮前廣場大亂鬥13人起訴

►雲林縣公有零售市場及列管夜市將獲紓困補助　每攤商1800元


 

►「4D氣墊面膜」一用上癮！保濕、美白、緊緻效能爆高

ET快訊
新竹孽子縱火「全家8死」　留現場看遭逮　爸逃出癱軟：要怎麼救
快訊／輪胎行大火8死！二兒子跟家人吵架「縱火燒全家」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

讓失能長輩洗個舒暢的澡　桃園福崧扶輪社捐贈市府「到宅沐浴車」

中原大學聯手英國牛津布魯克斯大學　培育國際設計人才

把握最後機會！　桃園第二波熱氣球升空6／20上網開搶

雲林縣攤商紓困3成租金3個月　斗六市公所再加碼7成全免

南投綠能中心將垃圾變燃料　估完工啟用6年內解決20萬噸垃圾山

成美文化園區推紫薇花季活動　學生情侶出示Kiss照+穿制服免費入園

台中今起發殯葬公會會員每家4劑快篩

有機營養午餐公共採購論壇　新北攜手國際合辦6／17開跑

青年創意影展「最嘉場景 action」徵件起跑！　首獎8萬獎金

嘉藥成為北德台灣第1家學術合作夥伴　打造產學一條龍

傘兵秦良丰能翻身了！　復健逾4年父見影片落淚

台中Uber擋風玻璃碎裂！ 司機淡定回：被砸車而已

奧客婦想換新硬幣被拒絕　鬧超商惹怒店員還罵髒話

王心凌扮「小公舉」飄仙氣！　她吐露心聲：30歲前我沒有朋友

重新橋「區間測速」更安全？　騎士打臉實測：跟不上車流

BTS防彈宣布「單飛不解散」！　RM吐9年辛酸…惹哭大家

騎車二度巧遇歪頭狗狗！　暖男溫柔呼喚指引到路旁

哥哥寫作業聽到「嗚嗚聲」　秒回頭摸比熊犬！眼神超暖

歐告陪同散步跟車討摸　雨中初見即盯上新主人

排灣男被問「騎山豬上課？」　曝光阿公神坐騎：開水牛啦

讓失能長輩洗個舒暢的澡　桃園福崧扶輪社捐贈市府「到宅沐浴車」

中原大學聯手英國牛津布魯克斯大學　培育國際設計人才

把握最後機會！　桃園第二波熱氣球升空6／20上網開搶

雲林縣攤商紓困3成租金3個月　斗六市公所再加碼7成全免

南投綠能中心將垃圾變燃料　估完工啟用6年內解決20萬噸垃圾山

成美文化園區推紫薇花季活動　學生情侶出示Kiss照+穿制服免費入園

台中今起發殯葬公會會員每家4劑快篩

有機營養午餐公共採購論壇　新北攜手國際合辦6／17開跑

青年創意影展「最嘉場景 action」徵件起跑！　首獎8萬獎金

嘉藥成為北德台灣第1家學術合作夥伴　打造產學一條龍

為了洗碗吵架！31歲陳彥翔一把火「燒死妻小」全家8死面目全非

26K男每月突增「1.7萬薪資」！他一查驚揭恐怖內幕：別公司給的

讓失能長輩洗個舒暢的澡　桃園福崧扶輪社捐贈市府「到宅沐浴車」

中原大學聯手英國牛津布魯克斯大學　培育國際設計人才

快訊／美國聯準會一口氣「升息3碼」 　1994 年以來最大漲幅

把握最後機會！　桃園第二波熱氣球升空6／20上網開搶

雲林縣攤商紓困3成租金3個月　斗六市公所再加碼7成全免

南投綠能中心將垃圾變燃料　估完工啟用6年內解決20萬噸垃圾山

緝毒查械、改善交安、救助弱勢　草屯分局3警獲績優人員表揚

韓男花14萬「搭商務艙」怒曝寒酸飛機餐　信用卡牛排配馬鈴薯

上台表演「整個人不見」　31秒片有毒！網狂看10次

地方熱門新聞

台中今起發殯葬公會會員每家4劑快篩

澎湖400年古井　國產局竟控「竊占國有地」

阿里山公路驚見無人機車奔馳

成美文化園區推「紫薇花季x盛開的愛情故事」活動

南投縣將建綠能中心將20萬噸垃圾山變燃料

桃園福崧扶輪社　捐贈市府「到宅沐浴車」

雲林縣攤商紓困3成租金3個月　斗六再加碼

中原、牛津布魯克斯兩大學　培育設計人才

桃園第二波熱氣球升空　6/20上網開搶

南警首日即查扣3輛拼裝微型電動自行車

八色鳥故鄉產業道路雜草橫生　砲測中心派員清理

2歲女童獨自流連街頭警助返家

即／中壢2天內2火警！商店起火家具、骨董狂燒

台南市安南區發生住宅火警

更多熱門

相關新聞

雲林+1656　救護車隨車護理及清消費用補助加碼

雲林+1656　救護車隨車護理及清消費用補助加碼

雲林今（15）日新增1656例本土確診個案，分別為斗六367例，虎尾201例，西螺168例、斗南128例，麥寮83例，北港79例，古坑74例，莿桐72例，土庫71例，崙背69例，元長、二崙48例，台西41例，大埤40例，四湖32例，褒忠30例，林內29例，東勢27例，水林25例，口湖24例個案分佈20鄉鎮。

紓困比振興消費更重要　晶華潘思亮：薪資補貼才是對症下藥

紓困比振興消費更重要　晶華潘思亮：薪資補貼才是對症下藥

花蓮市傳統市場減租三成　挺攤商渡難關

花蓮市傳統市場減租三成　挺攤商渡難關

花蓮爭取農機具補助　獲中央核定2145萬

花蓮爭取農機具補助　獲中央核定2145萬

雲林縣公有零售市場及列管夜市將獲紓困補助　每攤商1800元

雲林縣公有零售市場及列管夜市將獲紓困補助　每攤商1800元

關鍵字：

攤商公有零售市場紓困補助減免

讀者迴響

熱門新聞

快訊／輪胎行大火8死！二兒子跟家人吵架「縱火燒全家」

新竹孽子縱火全家8死！爸癱軟：要怎麼救

快訊／新竹輪胎行深夜大火7死！縱火嫌疑犯輕傷上救護車

七年沒穿內衣！女大生曬「身材真實變化」

羅百吉女兒結婚了！「深V白紗」曝女婿身分：比老爸會賺

台中女借住客房竟吃人夫！她臨時回家打開傻了

遭夫砍脖40歲女星身份疑曝！偶像女團出身

兒子長太不像！人夫掙扎12年驗DNA

女大生下體塞「這顆」痛到凍未條　醫嚇：臭爆

精子也有最佳保鮮期！最美博士：禁慾3天「射出一堆老人」

行李帶137kg大麻　桃機查獲10億毒品

快訊／新竹輪胎行「一直爆炸」狂燒！傳4大4小受困呼救

BA.4、BA.5不會只像小感冒　1族群最危險

確診男友剛解隔！她猴急約戰悲劇了

具俊曄曬「鴛鴦夫妻鞋」放閃大S：我們熙媛也會很喜歡

更多

最夯影音

更多
傘兵秦良丰能翻身了！　復健逾4年父見影片落淚

傘兵秦良丰能翻身了！　復健逾4年父見影片落淚
台中Uber擋風玻璃碎裂！ 司機淡定回：被砸車而已

台中Uber擋風玻璃碎裂！ 司機淡定回：被砸車而已

奧客婦想換新硬幣被拒絕　鬧超商惹怒店員還罵髒話

奧客婦想換新硬幣被拒絕　鬧超商惹怒店員還罵髒話

王心凌扮「小公舉」飄仙氣！　她吐露心聲：30歲前我沒有朋友

王心凌扮「小公舉」飄仙氣！　她吐露心聲：30歲前我沒有朋友

重新橋「區間測速」更安全？　騎士打臉實測：跟不上車流

重新橋「區間測速」更安全？　騎士打臉實測：跟不上車流

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面