雲林縣攤商紓困3成租金3個月　斗六市公所再加碼7成全免

▲縣長張麗善、斗六市長林聖爵、建設處長李俊興至雲林溪攤集區宣導縣府市場減免租金及夜市紓困金補助政策與紓困措施。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

疫情影響導致公有零售市場、攤販集中區及夜市攤商人潮驟減營業額大幅衰退，15日縣長張麗善、斗六市長林聖爵、建設處長李俊興至雲林溪攤集區宣導縣府市場減免租金及夜市紓困金補助政策與紓困措施。林聖爵表示，公所再加碼雲林溪美食廣場、第一、第二公有零售市場7-9月加碼減 7 成租金。

雲林縣政府於6月10日函文各鄉鎮市公所自111年6月至8月共計3個月，補助縣轄各鄉鎮市公所所屬公有零售市場及2處列管夜市3成租金及補助戶籍設籍於雲林縣內的各夜市攤販，每攤商1800元紓困金，希望協助全縣攤商度過此疫情危機與難關。

張麗善說明，此次各鄉鎮市公所所屬公有零售市場、攤販集中區及列管夜市承租攤商之租金3成補助減免，將由各公所市場管理單位直接於開立租金繳款書時減免；若已繳交租金者，各公所管理單位將於下期租金繳款書逕減免3成租金。

▲張麗善、林聖爵、李俊興至雲林溪攤集區宣導縣府市場減免租金及夜市紓困金補助政策與紓困措施。（圖／記者蔡佩旻攝）

林聖爵現場正式宣佈，感謝縣府拋磚引玉，提出減租3成措施，減輕攤商的負擔。 公所已經配合縣府政策，分別在雲林溪美食廣場(吆鬼街)、第一、第二公有零售市場自7-9月加碼7成至讓攤商租金全免。另外，中央商場亦是7-9月租金全免。希望民眾能多消費，讓斗六市整體經濟及景氣再度復甦。

雲林溪自治會長廖進添說明，攤集區內共有76個攤位，約有50家業者進駐經營，但餐館都因客人選擇外帶居多，內用客及來客數比以往少，大家需要生活也要生存，眼前除了苦撐，也幸有政府補助，多少紓困。

▲斗六公所配合縣府政策，分別在雲林溪美食廣場(吆鬼街)、第一、第二公有零售市場自7-9月加碼7成至讓攤商租金全免。（圖／斗六市公所提供）

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