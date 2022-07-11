虎尾安溪里超暖夏令營開辦　19年來愛的循環不間斷

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林虎尾鎮安溪里兒童、青少年暑期育樂營連續辦理已邁入第19年，回憶起當初創立原因是三名孩子溺水而亡，為了讓鄉里的孩子平安快樂過暑假，即使每年都為經費傷透腦筋，仍然秉持初衷。從中年里長變成老里長的蔡朝忠說，十多年來不起眼的夏令營也發生過許多暖心故事，這些社會善心也是我持續辦理的動力。

▲虎尾鎮安溪里里長蔡朝忠開辦暑期育樂營已19年，今年疫情趨緩，7周課程招收轄區學齡孩童。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



安溪里兒童、青少年暑期育樂營招收轄區周遭低收入戶的學生，從第一屆成立的30人到最多人的時期有近80人，課程都視資源來安排，有畫畫、國樂各種手工藝DIY等豐富又多元，而七週的課程每位學生僅收費600元以支應餐食。

安溪里長蔡朝忠回憶當初創立情景，20多年前還沒當里長時的某一個暑假，安溪里與興中里有三個孩子因戲水溺斃，前往協助時就想，為什麼2個月時間這麼長，都沒有一個單位將孩子們集合在一起教學照顧，直到當選里長後在93年順利成立，將附近低收入戶、單親家庭的孩子們一起招攬參與，一辦就是19年。

蔡朝忠表示，曾經有台北的一位退休教師葉老師看到報導，竟然有人夏令營一辦就七週的，便主動打電話來說要幫忙，隔年來到虎尾由里長安排住宿，與孩子們一起度過七週的時光，在夏令營接近尾聲葉老師返回台北前，所有孩子都圍在他身邊表達感謝也準備小禮物，當時突然的，大家抱著老師一個個哭了起來，依依不捨令人相當感動。

隔年另一個也是從台北來，是開設補習班的翁老師，在補習班休假空擋主動聯繫來幫忙教學五週，再隔一年來的更遠的，是移民到美國40年的華僑教師，看到電子新聞報導後感受到有趣，說年底回國探親來拜訪，沒想到不只真的來拜訪，隔年真的特地前來協助夏令營，教導孩子們基礎英語。這些社會善心也是我持續辦理的動力。

蔡朝忠說，儘管每年育樂營常面臨經費捉襟見肘，但每年都不少人主動來授課，也有慈善團體挹注或捐出講師費，社區裡的孩子就讀高中職或大學後再回來當志工回饋，讓安溪學堂年年都能順利開課，以愛感動他人產生愛的循環。

▲虎尾鎮安溪里開辦暑期育樂營已19年，課程都視資源來安排，有畫畫、國樂各種手工藝DIY等豐富又多元，而七週的課程每位學生僅收費600元以支應餐食。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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