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刺肝臟再轉刀身！24刀砍死小26歲女友　雲林男一審判決出爐

記者蔡怡萍／雲林報導

65歲廖姓男子因長期吃味小他26歲的越南籍女友潘氏與異性往來互動，雙方也多次提分手而分分合合，加上認為自己年紀越大、疾病纏身，與潘氏漸漸疏離，一日見潘氏與異性聊天而醋意大發，竟失控持水果刀與斧頭狂砍潘氏24刀，其中一刀甚至深入肝臟再轉動刀身，造成潘氏大量失血傷重死亡，雲林地院依殺人罪處廖男14年有期徒刑，仍可上訴。

▲西螺鎮東南路今晨發生一起兇殺案，早上9時許一家美髮美甲店內一名女性傷者頭部、身上有多處明顯刀傷，已無呼吸心跳，由救護車緊急送醫搶救後仍傷重不治。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲廖男與越南籍潘氏因感情因素發生爭吵，廖男失控持刀與斧頭狂砍24刀，潘氏失血過多死亡，兇殺現場一片凌亂。（圖／記者蔡佩旻攝）

調查指出，潘氏年約39歲，與65歲廖男為交往關係，相識並同居已有10幾年，但廖男因為不滿搬離潘氏住處後，2人關係漸行漸遠，年紀漸大又疾病纏身，2021年7月28日上午前往潘氏開的美容店時，又恰好看見她與異性友人談話，醋勁大發騎機車撞破店面玻璃門，而後與潘氏發生激烈爭吵，廖男不甘心自己付出換來一場空，加上她不讓自己搬回住處，竟抄起水果刀猛刺潘氏腹部，又拿出斧頭狂砍頭臉、身體，造成她全身多達24處傷口，倒臥血泊。

▲西螺鎮東南路今晨發生一起兇殺案，早上9時許一家美髮美甲店內一名女性傷者頭部、身上有多處明顯刀傷，已無呼吸心跳，由救護車緊急送醫搶救後仍傷重不治。（圖／記者蔡佩旻攝）

事發當下潘氏與前夫所生的15歲女兒在2樓睡覺，廖男痛下殺手後還上樓對女兒說「打電話求救」，警方獲報到場時，廖男面容呆滯冷靜坐在店內坦承殺人，警方除在現場找到15公分水果刀，還有1把沾滿血跡的斧頭，緊急將潘氏送醫後仍失血過多死亡。

▲西螺鎮東南路今晨發生一起兇殺案，早上9時許一家美髮美甲店內一名女性傷者頭部、身上有多處明顯刀傷，已無呼吸心跳，由救護車緊急送醫搶救後仍傷重不治。（圖／記者蔡佩旻攝）

而根據法院判決紀錄，廖男與潘氏10多年前慢慢發展為情侶關係，而潘氏當時育有幼女、又為外配，廖男遂成為支撐她經濟來源，也盡心照顧她們母女，甚至幫女兒洗澡、接送上學，付出了相當大心力。而隨時間推移，潘氏開設的美容店、東南亞雜貨店穩定下來，廖男反因年紀越來越大、與潘氏感情生變，認為對方已不再需要自己，要一腳踢開又老又窮的他，且長期懷疑對方移情別戀，遂種下恨意釀成殺機。

雲林地院審理期間廖男健康每況愈下，出庭時已需仰賴輪椅行動，羈押期間也因為狀況惡化而戒護就醫，審酌廖男先前素行不差、對潘氏與女兒過往照顧、對原配偶家庭並未盡力、犯案後自首等種種衡量後，依殺人罪處廖男有期徒刑14年，仍可上訴。

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